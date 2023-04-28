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СБУ разоблачила во Львовской области еще двух сторонников России

28 апреля 2023 17:11
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист
СБУ разоблачила во Львовской области еще двух сторонников России
Во время обысков у одного из предателей была найдена коммунистическая символика и пропагандистская литература. Фото: СБУ
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист

Служба безопасности разоблачила во Львове и области двух мужчин, которые поддерживали вооруженную агрессию России против Украины, еще и занимались агитацией  в российских соцсетях.

Об задержании предателей информирует СБУ и прокуратура

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Что известно

Задержанным мужчинам уже объявили подозрения в преступлении, ведь они открыто оправдывали политику и войну, которую начала Россия.

"Один из них активно прославлял преступные действия оккупанта и отрицал вооруженную агрессию РФ. Другой мужчина публично призвал к продолжению агрессивной войны со стороны врага", — говорится в сообщении СБУ.

В прокуратуре уточнили, что задержанный 67-летний львовянин из-за собственного аккаунта в запрещенной соцсети "ВКонтакте" систематически постился в антиукраинском характере. В частности, распространял сообщения в которых отрицалась вооруженная агрессия России против Украины, которая началась в 2014 году.

Между тем, 72-летний коммунист, житель области с апреля 2021 года на собственной странице в запрещенной соцсети "Одноклассники", призвал Россию начать войну с Украиной. С начала полномасштабного вторжения мужчина продолжал распространять сообщения с пропагандой войны.

Вскоре мужчин будут судить за пропаганду войны и отрицание вооруженной агрессии России в отношении Украины. Им грозит тюремное заключение.

Напомним, мы ранее писали, что во Львовской области осудили "гражданина СССР". В Червонограде местный житель перед началом полномасштабного вторжения вывесил на балкон советский флаг (интересно, что это был не флаг СССР или Украинской ССР, а флаг Туркменской ССР).

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