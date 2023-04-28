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СБУ викрила на Львівщині ще двох прихильників Росії

28 квітня 2023 17:11
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Марта Байдака
Журналіст
СБУ викрила на Львівщині ще двох прихильників Росії
Під час обшуків в одного з зрадників знайшли комуністичну символіку та пропагандистську літературу. Фото: СБУ
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст

Служба безпеки викрила у Львові та області двох чоловіків, які відкрито підтримували збройну агресію Росії проти України, ще й займалися агітацією у російських соцмережах.

Про затримання зрадників інформує  СБУ та прокуратура 

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Що відомо

Затриманим чоловікам вже оголосили підозри у злочині, адже вони відкрито виправдовували політику та війну, яку розпочала Росія.

"Один з них активно прославляв злочинні дії окупанта та заперечував збройну агресію РФ. Інший чоловік публічно закликав до продовження агресивної війни з боку ворога",  — йдеться у повідомленні СБУ.

У прокуратурі уточнили, що затриманий 67-річний львів'янин через власний акаунт у забороненій соцмережі "ВКонтакті" систематично постив дописи антиукраїнського характеру. Зокрема, поширював дописи, в яких заперечувалась збройна агресія Росії проти України, розпочата у 2014 році.

Тим часом 72-річний комуніст, мешканець області з квітня 2021 року на власній сторінці у забороненій соцмережі "Однокласники", закликав Росію розпочати війну з Україною. З початку повномасштабного вторгнення, чоловік продовжував розповсюджувати дописи із пропагандою війни.

Незабаром чоловіків судитимуть за пропаганду війни та заперечення збройної агресії Росії щодо України. Їм загрожує тюремне ув'язнення.

Нагадаємо, ми раніше писали, що на Львівщині засудили "громадянина СРСР". У місті Червоноград місцевий мешканець перед початком повномасштабного вторгнення вивісив на балкон радянський прапор (цікаво, що це був не прапор СРСР чи Української РСР, а стяг Туркменської РСР).

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