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СБУ задержала бизнесмена из Львова, который перепродавал элитные автомобили в Россию в обход санкций

5 мая 2023 11:49
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
СБУ задержала бизнесмена из Львова, который перепродавал элитные автомобили в Россию в обход санкций
СБУ задержала бизнесмена из Львова, который экспортировал элитные автомобили в Россию. Фото: СБУ
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Служба безопасности Украины продолжает задерживать сторонников России. На этот раз под горячую руку стражей порядка попал бизнесмен из Львова, который в обход санкций поставлял в РФ Maybach и Rolls-Royce.

Об этом сообщает СБУ.

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Детали уголовного дела

Следователи СБУ ликвидировали масштабную схему нелегального экспорта в Россию подсанкционных автомобилей премиум-класса. Фигурантом дела является львовский бизнесмен, ранее проживавший в России и до сих пор имеющий там собственный бизнес.

СБУ задержала бизнесмена из Львова, который экспортировал элитные автомобили в Россию. Фото: СБУ

"Мужчина воспользовался тем, что большинство мировых автокомпаний вышли с рынка России. В частности, делец наладил схему переправки элитных авто на территорию россии в обход международных торговых ограничений. Среди заказчиков подсанкционной продукции были представители топ-менеджмента кремлевского монополиста Газпром и пропагандистского телеканала "Раша тудей" с августа 2022 по март 2023 года делец нелегально переправил российским "заказчикам" 45 автомобилей на общую сумму более 3 млн евро", — пишут в СБУ.

СБУ задержала бизнесмена из Львова, который экспортировал элитные автомобили в Россию. Фото: СБУ

Человек покупал премиальные транспортные средства в украинских автосалонах и оформлял их на подконтрольные коммерческие структуры. Затем по поддельным документам он переправлял их транзитом через территорию Евросоюза в Беларусь, а оттуда в Россию, говорится в сообщении.

СБУ наложили арест на имущество участников дела на общую сумму более 700 млн грн.

СБУ задержала бизнесмена из Львова, который экспортировал элитные автомобили в Россию. Фото: СБУ

"В список заблокированных активов входят корпоративные права на 17 предприятий, более полусотни нежилых производственных помещений в разных регионах Украины, в том числе в Крыму, 22 квартиры в Киеве и Львове, почти три десятка земельных участков и более 40 элитных автомобилей", — говорится в материале.

Сообщено о подозрении по трем статьям УК Украины.

Напомним, ранее мы писали, что в Украине будут судить правоохранителя, который хотел продать россиянам военные базы данных.

 

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