СБУ задержала бизнесмена из Львова, который перепродавал элитные автомобили в Россию в обход санкций
Служба безопасности Украины продолжает задерживать сторонников России. На этот раз под горячую руку стражей порядка попал бизнесмен из Львова, который в обход санкций поставлял в РФ Maybach и Rolls-Royce.
Об этом сообщает СБУ.
Детали уголовного дела
Следователи СБУ ликвидировали масштабную схему нелегального экспорта в Россию подсанкционных автомобилей премиум-класса. Фигурантом дела является львовский бизнесмен, ранее проживавший в России и до сих пор имеющий там собственный бизнес.
"Мужчина воспользовался тем, что большинство мировых автокомпаний вышли с рынка России. В частности, делец наладил схему переправки элитных авто на территорию россии в обход международных торговых ограничений. Среди заказчиков подсанкционной продукции были представители топ-менеджмента кремлевского монополиста Газпром и пропагандистского телеканала "Раша тудей" с августа 2022 по март 2023 года делец нелегально переправил российским "заказчикам" 45 автомобилей на общую сумму более 3 млн евро", — пишут в СБУ.
Человек покупал премиальные транспортные средства в украинских автосалонах и оформлял их на подконтрольные коммерческие структуры. Затем по поддельным документам он переправлял их транзитом через территорию Евросоюза в Беларусь, а оттуда в Россию, говорится в сообщении.
СБУ наложили арест на имущество участников дела на общую сумму более 700 млн грн.
"В список заблокированных активов входят корпоративные права на 17 предприятий, более полусотни нежилых производственных помещений в разных регионах Украины, в том числе в Крыму, 22 квартиры в Киеве и Львове, почти три десятка земельных участков и более 40 элитных автомобилей", — говорится в материале.
Сообщено о подозрении по трем статьям УК Украины.
Напомним, ранее мы писали, что в Украине будут судить правоохранителя, который хотел продать россиянам военные базы данных.