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СБУ затримала бізнесмена зі Львова, який перепродавав елітні авто до Росії в обхід санкцій

5 травня 2023 11:49
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
СБУ затримала бізнесмена зі Львова, який перепродавав елітні авто до Росії в обхід санкцій
СБУ затримала бізнесмена зі Львова, який експортував елітні авто до Росії. Фото: СБУ
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Служба безпеки України продовжує затримувати прихильників Росії. Цього разу під гарячу руку правоохоронців потрапив бізнесмен зі Львова, який в обхід санкцій постачав до РФ Maybach та Rolls-Royce.

Про це повідомляє СБУ.

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Деталі кримінальної справи

Як зазначається, слідчі СБУ ліквідували масштабну схему нелегального експорту до Росії підсанкційних автомобілів преміум-класу. Фігурантом справи є львіський бізнесмен, який раніше проживав у Росії і досі там має власний бізнес.

СБУ затримала бізнесмена зі Львова, який експортував елітні авто до Росії. Фото: СБУ

"Чоловік скористався тим, що більшість світових автокомпаній вийшли з ринку рф. Зокрема, ділок налагодив схему переправлення елітних авто на територію росії в обхід міжнародних торговельних обмежень. Серед замовників підсанкційної продукції були представники топменеджменту кремлівського монополіста Газпром і пропагандистського телеканалу russia today. Встановлено, що з серпня 2022 до березня 2023 року ділок нелегально переправив російським "замовникам" 45 автомобілів на загальну суму понад 3 млн євро", — пишуть у СБУ.

СБУ затримала бізнесмена зі Львова, який експортував елітні авто до Росії. Фото: СБУ

Чоловік купував преміальні транспортні засоби в українських автосалонах та оформлював їх на підконтрольні комерційні структури. Потім за підробленими документами він переправляв їх транзитом через територію Євросоюзу до Білорусі, а звідти — до Росії, йдеться в повідомленні.

СБУ наклали арешт на майно учасників справи на загальну суму понад 700 млн грн.

СБУ затримала бізнесмена зі Львова, який експортував елітні авто до Росії. Фото: СБУ

"До списку заблокованих активів входять корпоративні права на 17 підприємств, більше ніж півсотні нежитлових виробничих приміщень у різних регіонах України, у тому числі в Криму, 22 квартири у Києві та Львові, майже три десятки земельних ділянок і більше ніж 40 елітних автомобілів", — йдеться в матеріалі. 

Повідомлено про підозру за трьома статтями КК України.

Нагадаємо, раніше ми писали, в Україні судитимуть правоохоронця, який хотів продати росіянам військові бази даних. 

 

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