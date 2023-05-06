Среди освобожденных из плена украинцев двое жителей Львовской области

Освобожденные из российского плена украинцы. Фото: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными

Среди 45 защитников и защитниц, которые 6 мая вернулись из российского плена, есть два жителя Львовской области. Это военнослужащие полка "Азов".

Об этом сообщил начальник Львовской ОВА Максим Козицкий.

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Среди львовян, которые 6 мая в результате очередного обмена пленными вернулись домой — руководитель львовского "Азова" Святослав Серый и офицер полка "Азов" — Василий Савицкий из Стрыйского района.

"Спасибо вам. Быстрого и легкого восстановления рядом с близкими. Ждем возвращения всех наших людей!" — сказал Козицкий.

Напомним, 6 мая домой из российского плена вернулись еще 45 украинцев. Все они — нацгвардейцы из подразделения, созданного 9 лет назад на азовских берегах.

Глава разведки Министерства обороны Кирилл Буданов ранее сообщил, что из российского плена уже удалось вернуть более 2,2 тысячи украинцев. По его словам, Украина и Россия приближаются к обмену в формате "всех на всех".