Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Львов arrow Среди освобожденных из плена украинцев двое жителей Львовской области arrow

Среди освобожденных из плена украинцев двое жителей Львовской области

6 мая 2023 23:03
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Среди освобожденных из плена украинцев двое жителей Львовской области
Освобожденные из российского плена украинцы. Фото: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Среди 45 защитников и защитниц, которые 6 мая вернулись из российского плена, есть два жителя Львовской области. Это военнослужащие полка "Азов".

Об этом сообщил начальник Львовской ОВА Максим Козицкий.

Читайте также:

Львовяне вернулись из плена

Среди львовян, которые 6 мая в результате очередного обмена пленными вернулись домой — руководитель львовского "Азова" Святослав Серый и офицер полка "Азов" — Василий Савицкий из Стрыйского района.

"Спасибо вам. Быстрого и легкого восстановления рядом с близкими. Ждем возвращения всех наших людей!" — сказал Козицкий.

Напомним, 6 мая домой из российского плена вернулись еще 45 украинцев. Все они — нацгвардейцы из подразделения, созданного 9 лет назад на азовских берегах.

Глава разведки Министерства обороны Кирилл Буданов ранее сообщил, что из российского плена уже удалось вернуть более 2,2 тысячи украинцев. По его словам, Украина и Россия приближаются к обмену в формате "всех на всех".

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

13:45 Почему снятся мыши: значение сновидения и знаки судьбы

обновлено:

23:01 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

обновлено:

21:59 Какие знаки зодиака наиболее совместимы, а кому лучше избегать союзов

Новость с фото

16:20 Откупился? Камалия показала дом, который ей оставил Мохаммад Захур после развода

23:40 Вакансии в ВСУ: в ком нуждается украинское войско

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

07:38 Рекордные долги за коммунальные услуги: что предлагает правительство

16:11 Братья Суркисы проиграли суд: что ждет "Динамо"

13:06 Медведев истерически отреагировал на выступление Зеленского и призвал к массовому уничтожению

13:15 Мудрик может уйти из "Челси": украинцем интересуются несколько клубов

07:32Залужный рассказал, сколько ракет Россия выпустила по Украине во время последней атаки

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас