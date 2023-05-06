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Серед звільнених з полону українців є двоє жителів Львівщини

6 травня 2023 23:03
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Серед звільнених з полону українців є двоє жителів Львівщини
Звільнені з російського полону українці. Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Серед 45 захисників і захисниць, які 6 травня повернулися з російського полону, є двоє жителів Львівщини. Це військовослужбовці полку "Азов". 

Про це повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький.

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Серед львів'ян, які 6 травня внаслідок чергового обміну полоненими повернулись додому — керівник львівського "Aзoву" Святослав Сірий та офіцер полку "Aзoв" — Василь Савицький зі Стрийщини.

"Дякуємо вам. Швидкого й легкого відновлення поруч з близькими. Чекаємо на повернення усіх наших людей!" — сказав Козицький.

Нагадаємо, 6 травня додому з російського полону повернулись ще 45 українців. Всі вони — нацгвардійці з підрозділу, створеного 9 років тому на азовських берегах. 

Очільник розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов раніше повідомив, що з російського полону вже вдалося повернути понад 2,2 тисячі українців. За його словами, Україна та Росія наближаються до обміну у форматі "всіх на всіх".

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