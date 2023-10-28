Сергей Жадан обвинил представителей церкви во лжи по поводу скандального клипа
Скандал вокруг клипа на песню "Сердце" группы " Жадан и Собаки" и Кристины Соловий не утихает. Музыкант Сергей Жадан сделал очередное заявление.
Соответствующий пост опубликовал Сергей Жадан в своем Facebook.
Очередной комментарий Жадана по поводу скандала вокруг его клипа
По словам писателя, священник Юстин Бойко сообщил, что съемочная группа была изгнана из храма. Но Жадан говорит, что это неправда.
"Отец Юстин продолжает говорить неправду. И с каждым последующим заявлением лжи в его словах становится все больше. Теперь вот, оказывается, нас представлял горсовет. А потом нас, оказывается, выгнали из храма. Одного не понимаю — зачем он это делает? Почему представитель церкви говорит неправду? Церковь действительно должна так поступать, чтобы объяснить себя?", — написал музыкант.
Недавно певица Кристина Соловий и Сергей Жадан представили клип на новую песню "Сердце". Видео сняли во Львове и церкви св. Андрея Первозванного. Однако после премьеры клипа на YouTube представители церкви попросили музыканта и исполнительницу удалить его из Сети, так как в видеоработе содержится поддержка однополых отношений, что противоречит ценностям церкви.
Напомним, Кристина Соловий ответила на критику скандального клипа, снятого в церкви.
Ранее верующие разозлились на Сергея Жадана и Кристину Соловий за клип с "антихристианскими ценностями".
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