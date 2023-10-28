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Сергей Жадан обвинил представителей церкви во лжи по поводу скандального клипа

28 октября 2023 19:05
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Сергей Жадан обвинил представителей церкви во лжи по поводу скандального клипа
Писатель и музыкант Сергей Жадан. Фото: facebook.com/serhiy.zhadan
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Скандал вокруг клипа на песню "Сердце" группы " Жадан и Собаки" и Кристины Соловий не утихает. Музыкант Сергей Жадан сделал очередное заявление.

Соответствующий пост опубликовал Сергей Жадан в своем Facebook.

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По словам писателя, священник Юстин Бойко сообщил, что съемочная группа была изгнана из храма. Но Жадан говорит, что это неправда.

 

Писатель и музыкант Сергей Жадан утверждает, что священник говорит неправду. Фото: facebook.com/serhiy.zhadan
Писатель и музыкант Сергей Жадан утверждает, что священник говорит неправду. Фото: facebook.com/serhiy.zhadan

"Отец Юстин продолжает говорить неправду. И с каждым последующим заявлением лжи в его словах становится все больше. Теперь вот, оказывается, нас представлял горсовет. А потом нас, оказывается, выгнали из храма. Одного не понимаю — зачем он это делает? Почему представитель церкви говорит неправду? Церковь действительно должна так поступать, чтобы объяснить себя?", — написал музыкант.

 

Недавно певица Кристина Соловий и Сергей Жадан представили клип на новую песню "Сердце". Видео сняли во Львове и церкви св. Андрея Первозванного. Однако после премьеры клипа на YouTube представители церкви попросили музыканта и исполнительницу удалить его из Сети, так как в видеоработе содержится поддержка однополых отношений, что противоречит ценностям церкви.

Напомним, Кристина Соловий ответила на критику скандального клипа, снятого в церкви.

Ранее верующие разозлились на Сергея Жадана и Кристину Соловий за клип с "антихристианскими ценностями".

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