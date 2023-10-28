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Сергій Жадан звинуватив представників церкві у брехні щодо скандального кліпу

28 жовтня 2023 19:05
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Сергій Жадан звинуватив представників церкві у брехні щодо скандального кліпу
Письменник та музикант Сергій Жадан. Фото: youtube.com/@ZhadanDogs
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Скандал довкола кліпу на пісню "Серце" гурту "Жадан і Собаки" та Христини Соловій не вщухає. Музикант Сергій Жадан зробив чергову заяву.

Відповідний пост зробив Сергій Жадан у своєму Facebook.

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За словами письменника, священник Юстин Бойко повідомив, що знімальну групу вигнали з храму. Та Жадан говорить, що це неправда.

 

Письменник та музикант Сергій Жадан переконує, що священик говорить неправду. Фото: facebook.com/serhiy.zhadan
Письменник та музикант Сергій Жадан переконує, що священик говорить неправду. Фото: facebook.com/serhiy.zhadan

"Отець Юстин далі продовжує говорити неправду. І з кожною наступною заявою неправди в його словах стає все більше. Тепер ось, виявляється, нас представляла міськрада. А потім нас, виявляється, вигнали з храму. Одного не розумію — навіщо він це робить? Для чого представник церкви говорить неправду? Церква справді повинна так чинити, щоб пояснити себе?", — написав музикант.

 

Нещодавно співачка Христина Соловій та Сергій Жадан представили кліп на нову пісню "Серце". Відео зняли у Львові та церкві св. Андрія Первозванного. Однак після прем'єри кліпу на YouTube, представники церкви попросили музиканта та виконавицю видалити його з Мережі, адже у відеороботі міститься підтримка одностатевих стосунків, що суперечить цінностям церкви.

Нагадаємо, Христина Соловій відповіла на критику скандального кліпу, знятого в церкві.

Раніше віряни розлютилися на Сергія Жадана та Христину Соловій за кліп з "антихристиянськими цінностями".

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