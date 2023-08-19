Серия мощных взрывов во Львове: БпЛА атакуют Запад
19 августа 2023 03:42
обновлено: 04:02
Дым после взрыва в городе. Фото: google.com
Вражеские БпЛА добрались и к западным областям ночью, 19 августа. Да, есть информация о серии мощных взрывов во Львове, однако в области не объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
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Обновлено 03:48. Местные паблики сообщают, что взрывы во Львове, вероятно, никак не связаны с тревогой.
Обновлено 03:58. Над областями до сих пор летают российские беспилотники. Поэтому воздушная тревога сохраняется в красных областях.
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