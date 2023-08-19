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Серія потужних вибухів у Львові: БпЛА атакують Захід

19 серпня 2023 03:42
оновлено: 04:12
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Серія потужних вибухів у Львові вночі 19 серпня
Дим після вибуху в місті. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Ворожі БпЛА дісталися й західних областей вночі, 19 серпня. Так, є інформація про серію потужних вибухів у Львові, однак в області не оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Оновлено 03:48. Місцеві пабліки повідомляють, що вибухи у Львові ймовірно ніяк не пов'язані з тривогою.

Джерело: Львівич

Оновлено 03:58. Над областями ще досі літають російські безпілотники. Тому повітряна тривога зберігається в "червоних областях".

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлюється...

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