Серія потужних вибухів у Львові вночі 19 серпня

Дим після вибуху в місті. Фото: google.com

Ворожі БпЛА дісталися й західних областей вночі, 19 серпня. Так, є інформація про серію потужних вибухів у Львові, однак в області не оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Джерело: Львівич

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Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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