Серія потужних вибухів у Львові вночі 19 серпня

Серія потужних вибухів у Львові: БпЛА атакують Захід
19 серпня 2023 03:42
оновлено: 04:12
Дим після вибуху в місті. Фото: google.com
Ворожі БпЛА дісталися й західних областей вночі, 19 серпня. Так, є інформація про серію потужних вибухів у Львові, однак в області не оголошена повітряна тривога.
Про це повідомляють моніторингові канали.
Читайте також:
Оновлено 03:48. Місцеві пабліки повідомляють, що вибухи у Львові ймовірно ніяк не пов'язані з тривогою.
Оновлено 03:58. Над областями ще досі літають російські безпілотники. Тому повітряна тривога зберігається в "червоних областях".
Оновлюється...