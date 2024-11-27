Как суд наказал младшего сержанта, убившего солдата

Здание Яворивского районного суда. Фото: court.gov.ua

Во Львовской области младший сержант на территории туалета застрелил солдата. За совершенное убийцу привлекли к уголовной ответственности.

Об этом говорится в приговоре, который Яворивский районный суд Львовской области вынес во вторник, 19 ноября.

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Детали дела

В начале июля 2022 года фигурант зашел в туалетную пристройку на территории запасного командного пункта и выстрелил в солдата, который там находился, из автомата Калашникова. Согласно судебным материалам, у убийцы с погибшим был конфликт из-за того, что последний не мог получить на складе патроны. Об инциденте обвиняемый сам сообщил полиции через несколько часов после убийства.

Решение суда

На судебном заседении обвиняемый не признал свою вину. Мужчина заявил, что во время проверки территории увидел свет в хозяйственном помещении, а произвел выстрел, потому что думал, что в туалет проник кто-то посторонний, и "отреагировал на возможную угрозу". Также фигурант отметил, что не конфликтовал с солдатом, а размолвки между ними назвал рабочим спором.

Подробнее об инциденте рассказали свидетели. Военный, который в ту ночь вместе с обвиняемым обследовал территорию, заявил, что тот пригрозил ему, что он будет следующим, если кому-то расскажет. Другие военные сообщили суду, что фигурант, комментируя убийство, говорил "так надо было", отмечал, что "солдат его достал", а после убийства завернул тело в ковер, потому что, очевидно, хотел избавиться от него.

Суд признал сержанта виновным и приговорил к 14,5 годам лишения свободы. Срок отбывания наказания будут считать с момента задержания осужденного, то есть с 4 июля 2022 года. Также фигурант должен выплатить 1,5 миллиона гривен в качестве моральной компенсации жене и матери погибшего.

На данный момент решение суда еще не вступило в законную силу. В течение 30 дней со дня провозглашения его можно оспорить, подав апелляцию.

Напомним, во Львовской области мобилизованные мужчины отказывались выполнять приказы командования. В частности, они не захотели получать военную форму. За совершенное мужчин приговорили к пяти годам заключения.

Также мы сообщали, что в Хмельницкой области военнослужащий обратился в суд, чтобы взыскать средства с воинской части. Боец получил тяжелое ранение на фронте, однако не получил выплаты за лечение. Суд удовлетворил его иск.