Як суд покарав молодшого сержанта, який убив солдата

Будівля Яворівського районного суду. Фото: court.gov.ua

У Львівській області молодший сержант на території вбиральні застрелив солдата. За вчинене вбивцю притягнули до кримінальної відповідальності.

Про це йдеться у вироку, який Яворівський районний суд Львівської області ухвалив у вівторок, 19 листопада.

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Деталі справи

На початку липня 2022 року фігурант зайшов до туалетної прибудови на території запасного командного пункту та вистрелив у солдата, який там перебував, з автомата Калашнікова. Згідно із судовими матеріалами, у вбивці із загиблим був конфлікт через те, що останній не міг отримати на складі набої. Про інцидент обвинувачений сам повідомив поліції за кілька годин після вбивства.

Рішення суду

Під час судового засідання обвинувачений не визнав свою провину. Чоловік заявив, що під час перевірки території побачив світло в господарському приміщенні, а здійснив постріл, бо думав, що до туалету проник хтось сторонній, і "відреагував на можливу загрозу". Також фігурант зазначив, що не конфліктував із солдатом, а непорозуміння між ними назвав робочою суперечкою.

Докладніше про інцидент розповіли свідки. Військовий, який тієї ночі разом з обвинуваченим обстежував територію, заявив, що той пригрозив йому, що він буде наступним, якщо комусь розповість. Інші військові повідомили, що фігурант, коментуючи вбивство, говорив "так треба було", зазначав, що "солдат його дістав", а після вбивства загорнув тіло в килим, бо, вочевидь, хотів позбутися його.

Суд визнав сержанта винним і засудив до 14,5 років позбавлення волі. Термін відбування покарання рахуватимуть від моменту затримання засудженого, тобто від 4 липня 2022 року. Також фігурант має виплатити 1,5 мільйона гривень як моральну компенсацію дружині та матері загиблого.

Наразі рішення суду ще не набуло законної сили. Упродовж 30 днів від дня проголошення його можна оскаржити, подавши апеляцію.

Нагадаємо, у Львівській області мобілізовані чоловіки відмовлялися виконувати накази командування. Зокрема, вони не схотіли отримувати військову форму. За вчинене чоловіків засудили до п'яти років ув'язнення.

Також ми повідомляли, що у Хмельницькій області військовослужбовець звернувся до суду, щоб стягнути кошти з військової частини. Боєць зазнав важкого поранення на фронті, однак не отримав виплати за лікування. Суд задовольнив його позов.