Сержанту пришлось через суд добиваться увольнения из ВСУ, чтобы ухаживать за больной матерью

Сержант из Львова хотел уволиться, но командир отказал — что решил суд
Во Львове командир не рассмотрел должным образом обращение сержанта, который хотел уволиться из ВСУ, чтобы ухаживать за больной матерью. Суд принял сторону сержанта.
Об этом сообщается в Едином государственном реестре судебных решений.
Детали дела
На суде выяснилось, что сержант подал к командиру рапорт об увольнении со службы по уходу за матерью. Он предоставил соответствующие документы, подтверждающие его аргументы, а также добавил протокол врачебно-консультативной комиссии. Однако его начальник отказал в удовлетворении рапорта.
В официальном объяснении командир указал, что в заявлении не подтверждены семейные обстоятельства, являющиеся причиной для увольнения. В ответ сержант обратился в суд.
Что решил суд
Рассмотрев материалы дела, судья определил, что военная часть нарушила процедуру рассмотрения рапорта и документ надлежащим образом не рассмотрели.
Судья признала противоправным бездействие воинской части по рассмотрению рапорта и обязала воинскую часть повторно его рассмотреть с учетом выводов суда.
Напомним, в Ивано-Франковской области осудили мошенника. Уроженец села Липовка продал находящийся в залоге автомобиль. В качестве наказания нарушителю избрали один год испытательного срока.
Также мы сообщали, что в Киеве приговорили к пяти годам лишения свободы с испытательным сроком в три года охранника жилищного комплекса "Софиевский квартал". Мужчина неоднократно предупреждал граждан о приходах работников ТЦК и СП.
Читайте Новини.LIVE!