Сержанту пришлось через суд добиваться увольнения из ВСУ, чтобы ухаживать за больной матерью

Судья на заседании. Иллюстративное фото: УНИАН

Во Львове командир не рассмотрел должным образом обращение сержанта, который хотел уволиться из ВСУ, чтобы ухаживать за больной матерью. Суд принял сторону сержанта.

Об этом сообщается в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

На суде выяснилось, что сержант подал к командиру рапорт об увольнении со службы по уходу за матерью. Он предоставил соответствующие документы, подтверждающие его аргументы, а также добавил протокол врачебно-консультативной комиссии. Однако его начальник отказал в удовлетворении рапорта.

В официальном объяснении командир указал, что в заявлении не подтверждены семейные обстоятельства, являющиеся причиной для увольнения. В ответ сержант обратился в суд.

Что решил суд

Рассмотрев материалы дела, судья определил, что военная часть нарушила процедуру рассмотрения рапорта и документ надлежащим образом не рассмотрели.

Судья признала противоправным бездействие воинской части по рассмотрению рапорта и обязала воинскую часть повторно его рассмотреть с учетом выводов суда.

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