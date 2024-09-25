Сержанту довелось через суд добиватись звільнення із ЗСУ, щоб доглядати хвору матір

Сержант зі Львова хотів звільнитись, але командир відмовив — що вирішив суд
У Львові командир не розглянув належним чином звернення сержанта, який хотів звільнитись з ЗСУ, щоб доглядати хвору матір. Суд став на сторону сержанта.
Про це повідомляється у Єдиному державному реєстрі судових рішень.
Деталі справи
На суді з'ясувалось, що сержант подав до командира рапорт про звільнення зі служби для догляду за матір’ю. Він подав відповідні документи, які підтверджували його аргументи, а також додав протокол лікарсько-консультативної комісії. Проте його начальник відмовив у задоволенні рапорту.
В офіційному пояснені командир вказав, що в заяві не підтверджені сімейні обставини, які є причиною для звільнення. У відповідь сержант звернувся до суду.
Що вирішив суд
Розглянувши матеріали справи суддя визначив, що військова частина порушила процедуру розгляду рапорту і документ належно не розглянули.
Суддя визнала протиправною бездіяльність військової частини щодо розгляду рапорту та зобов’язала військову частину повторно його розглянути з врахуванням висновків суду.
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