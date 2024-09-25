Сержанту довелось через суд добиватись звільнення із ЗСУ, щоб доглядати хвору матір

Суддя на засідання. Ілюстративне фото: УНІАН

У Львові командир не розглянув належним чином звернення сержанта, який хотів звільнитись з ЗСУ, щоб доглядати хвору матір. Суд став на сторону сержанта.

Про це повідомляється у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

На суді з'ясувалось, що сержант подав до командира рапорт про звільнення зі служби для догляду за матір’ю. Він подав відповідні документи, які підтверджували його аргументи, а також додав протокол лікарсько-консультативної комісії. Проте його начальник відмовив у задоволенні рапорту.

В офіційному пояснені командир вказав, що в заяві не підтверджені сімейні обставини, які є причиною для звільнення. У відповідь сержант звернувся до суду.

Що вирішив суд

Розглянувши матеріали справи суддя визначив, що військова частина порушила процедуру розгляду рапорту і документ належно не розглянули.

Суддя визнала протиправною бездіяльність військової частини щодо розгляду рапорту та зобов’язала військову частину повторно його розглянути з врахуванням висновків суду.

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