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Сержант зі Львова хотів звільнитись, але командир відмовив — що вирішив суд

25 вересня 2024 01:32
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
Сержанту довелось через суд добиватись звільнення із ЗСУ, щоб доглядати хвору матір
Суддя на засідання. Ілюстративне фото: УНІАН
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

У Львові командир не розглянув належним чином звернення сержанта, який хотів звільнитись з ЗСУ, щоб доглядати хвору матір. Суд став на сторону сержанта. 

Про це повідомляється у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

На суді з'ясувалось, що сержант подав до командира рапорт про звільнення зі служби для догляду за матір’ю. Він подав відповідні документи, які підтверджували його аргументи, а також додав протокол лікарсько-консультативної комісії. Проте його начальник відмовив у задоволенні рапорту.

В офіційному пояснені командир вказав, що в заяві не підтверджені сімейні обставини, які є причиною для звільнення. У відповідь сержант звернувся до суду.

Що вирішив суд

Розглянувши матеріали справи суддя визначив, що військова частина порушила процедуру розгляду рапорту і документ належно не розглянули.

Суддя визнала протиправною бездіяльність військової частини щодо розгляду рапорту та зобов’язала військову частину повторно його розглянути з врахуванням висновків суду.

Нагадаємо, в Івано-Франківській області засудили шахрая. Уродженець села Липівка продав автомобіль, який перебував у заставі. Як покарання порушнику обрали один рік іспитового терміну.

Також ми повідомляли, що в Києві засудили до п'яти років позбавлення волі з іспитовим терміном у три роки охоронця житлового комплексу "Софіївський квартал". Чоловік неодноразово попереджав громадян про приходи працівників ТЦК та СП.

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