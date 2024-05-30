Цены на овощи, фрукты и ягоды во Львове — цены на рынке сегодня

Продуктовый рынок во Львове. Фото: Новини.LIVE

В конце июня львовский рынок вспыхнул разными цветами сезонных фруктов и не только. Клубника, черешня, абрикосы, персики и даже арбузы можно найти по разным ценам.

Новини.LIVE побывали на одном из львовских рынков и узнали актуальные цены на сезонные фрукты и ягоды. А также спросили покупателей, сколько они готовы заплатить за фрукты.

Читайте также:

Летние фрукты и ягоды на рынке

Львовский рынок привлекает посетителей своим богатым выбором свежих фруктов и ягод, особенно в весенне-летний сезон. Прежде всего, что бросается в глаза — это ярко-красная клубника. За килограмм украинской клубники на рынке просят от 120 до 150 грн.

Цены на клубнику во Львове. Фото: Новини.LIVE

Клубника

Как рассказала в комментарии Новини.LIVE продавщица рынка Мария, клубника в этом году не будет резко дешеветь. Минимальная цена — 100 грн за один килограмм. А за пол-литра лесной земляники придется отдать 250 грн.

Продажа земляники во Львове. Фото: Новини.LIVE

"Если качественная клубника, без химии, то она имеет свою цену. Эта клубника — украинская. Ее выращивают на Львовщине, поэтому такая цена. А что касается земляники, то в лесу ее трудно найти, поэтому придется столько платить", — отмечает продавец.

Черешня, персики, абрикосы

За черешню тоже придется отдать кругленькую сумму. Килограмм закарпатской черешни высшего сорта можно купить за 250 грн, низшего — 200 грн. А за персики и абрикосы из Испании придется отдать от 200 до 250 грн за килограмм.

Цены на черешню во Львове. Фото: Новини.LIVE

Стоимость персиков на рынке во Львове. Новини.LIVE

Арбузы

Ну куда без арбузов. Хотя сезон этой ягоды стартует в конце июля, она уже есть на прилавках рынка. Арбузы привозят из Испании и Египта. За килограмм испанского арбуза придется отдать 75 грн, египетского — 65 грн.

Арбузы и клубника на рынке во Львове. Фото: Новини.LIVE

Новини.LIVE спросили у покупателей, какие фрукты приобретают на рынке и сколько денег отдали за вкусности. Большинство опрошенных говорят, чаще всего берут черешню и клубнику. Абрикосы и персики еще не пробовали, а арбузы ждут украинские.

"Я взяла полкилограмма клубники, так как больше за день не могу съесть. Заплатила 75 грн за нее", — говорит девушка.

Сезонные фрукты на рынке во Львове. Новини.LIVE

"Брала яблоки на рынке. А клубнику и черешню покупаю уже давно. В среднем в неделю на фрукты трачу от 300 до 500 грн", — отмечает женщина.

"Очень сладкая черешня, поэтому беру ее. Преимущественно беру не больше двух килограмм — это 400 грн. Персики еще не пробовала. Жду, пока упадет цена", — добавляет львовянка.

Продавец на рынке Львова. Фото: Новини.LIVE

В общем, цены на сезонные фрукты и ягоды во Львове достаточно доступны. Как говорят продавцы, каждый товар имеет своего покупателя.

Напомним, мы раньше писали, как вырастить большой и качественный урожай картофеля.

Также мы писали, сколько стоит черешня в разных областях Украины.