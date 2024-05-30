Ціни на овочі, фрукти та ягоди у Львові — ціни на ринку сьогодні

Продуктовий ринок у Львові сьогодні. Фото: Новини.LIVE

В кінці червня львівський ринок замайорів різними кольорами сезонних фруктів і не тільки. Полуниця, черешня, абрикоси, персики та навіть кавуни можна знайти за різними цінами.

Новини.LIVE побували на одному із львівських ринків та дізнались актуальні ціни на сезонні фрукти та ягоди. А також запитали у покупців, що купують сьогодні та скільки готові заплатити.

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Літні фрукти та ягоди ринку

Львівський ринок приваблює відвідувачів своїм багатим вибором свіжих фруктів та ягід, особливо у весняно-літній сезон. Найперше, що впадає у вічі, — це яскраво-червона полуниця. За кілограм української полуниці на ринку просять від 120 до 150 грн.

Ціни на полуниці у Львові. Фото: Новини.LIVE

Полуниця

Як розповіла у коментарі Новини.LIVE продавчиня ринку пані Марія, полуниця цього року не буде різко дешевшати. Мінімальна ціна — 100 грн за один кілограм. А за пів літра лісової суниці доведеться віддати 250 грн.

Продаж суниці у Львові на ринку. Фото: Новини.LIVE

"Якщо якісна полуниця, без хімії, то вона має свою ціну. Ця полуниця є українська. Її вирощують на Львівщині, тому така ціна. А щодо суниці, то в лісі її важко знайти, тому доведеться стільки платити", — зазначає продавчиня.

Черешня, персики, абрикоси

За черешню теж прийдеться віддати кругленьку суму. Кілограм закарпатської черешні вищого сорту можна купити за 250 грн, нижчого — 200 грн. А за персики та абрикоси з Іспанії треба буде віддати від 200 до 250 грн за кілограм.

Ціни на Черешню у Львові. Фото: Новини.LIVE

Вартість персиків на ринку у Львові. Фото: Новини.LIVE

Кавуни

Ну куди ж без кавунів. Хоч сезон цієї ягоди стартує в кінці липня, вона вже є на прилавках ринку. Кавуни є з Іспанії та Єгипту. За кілограм іспанського кавуна доведеться віддати 75 грн, Єгипетського — 65 грн.

Кавуни та полуниця на ринку у Львові. Фото: Новини.LIVE

Новини.LIVE запитали у покупців, що купують з фруктів на ринку та скільки грошей віддали за смаколики. Більшість опитаних кажуть, що найчастіше беруть черешню та полуницю. Абрикоси та персики ще не смакують, а кавуни — чекають українські.

"Я взяла пів кілограма полуниці, позаяк більше за день не можу з'їсти. Заплатила 75 грн за неї.", — каже дівчина.

Сезонні фрукти на ринку у Львові. Фото: Новини.LIVE

"Брала яблука на ринку. А полуницю та черешню купую вже давно. В середньому за тиждень на фрукти витрачаю від 300 до 500 грн", — зазначає жінка.

"Дуже солодка черешня, тому беру її. Переважно беру не більше двох кілограм — це 400 грн. Персики ще не пробувала. Чекаю, доки впаде ціна", — додає львів'янка.

Продавчиня на ринку Львові. Фото: Новини.LIVE

Загалом, ціни на сезонні фрукти та ягоди у Львові є досить доступними. Як кажуть продавці, на кожен товар є свій покупець.

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