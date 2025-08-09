Помидоры по 110, огурцы по 120 — обзор цен на рынке Львова 2025

Продукты на прилавке. Фото: Новини.LIVE / Игорь Кузнецов

В августе львовские рынки превращаются в настоящий овощной калейдоскоп. В лотках — десятки сортов помидоров и огурцов. Помидоры и огурцы — на пике сезона: одни — для салатов, другие — на консервацию

Какова стоимость, откуда везут и что лучше всего подходит, читайте в материале Новини.LIVE.

Какова стоимость огурцов во Львове

Под прилавками на Галицком рынке — десятки ящиков с зелеными и красными овощами. Продавщица Инна с улыбкой рассказывает: сейчас лучшее время для любителей салатов и домашних закруток.

"Это разгар огурцов. Посмотрите, какие они большие, красивые, симпатичные!" — показывает на свой товар Инна.

По ее словам, сейчас есть несколько видов огурцов — для салатов, маринования и квашения. Самые популярные — так называемые нежинские: большие, сочные, крепкие. А вот более мелкие — корнишоны — берут для консервации.

"Смотрите, какие хорошенькие огурчики. Демократическая цена — 50 гривен. А есть "интеллигентная" — это по 120. Маленькие, худенькие, на закуску", — объясняет женщина.

Везут из Закарпатья и Тернополя

Инна говорит, овощи на рынок везут из нескольких регионов: Закарпатье, Тернопольщина, Жовковщина. Уже появляются первые партии местных овощей — еще небольшими объемами, но качество хорошее.

"Гурочек любит солнышко. Посмотрите, какой он здоровенький. Есть и местные — где-то по 10-15 килограмм. Но еще ждем больший урожай", — рассказывает продавщица.

Малиновка — "царица" среди помидоров

Не менее популярны — помидоры. Наибольший спрос — на малиновку. Инна говорит, что это настоящая звезда рынка: большие, ароматные, нежные на вкус.

"Это наши родненькие, очень вкусные помидорчики. Малиновка — по 110 гривен. Это как царица помидоров. Есть также высокорослые закарпатские томаты — по 120 гривен за килограмм", — с гордостью говорит она.

