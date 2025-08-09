Помидоры по 110, огурцы по 120 — обзор цен на рынке Львова 2025

Сезон огурцов в разгаре — какие цены во Львове
В августе львовские рынки превращаются в настоящий овощной калейдоскоп. В лотках — десятки сортов помидоров и огурцов. Помидоры и огурцы — на пике сезона: одни — для салатов, другие — на консервацию
Какова стоимость огурцов во Львове
Под прилавками на Галицком рынке — десятки ящиков с зелеными и красными овощами. Продавщица Инна с улыбкой рассказывает: сейчас лучшее время для любителей салатов и домашних закруток.
"Это разгар огурцов. Посмотрите, какие они большие, красивые, симпатичные!" — показывает на свой товар Инна.
По ее словам, сейчас есть несколько видов огурцов — для салатов, маринования и квашения. Самые популярные — так называемые нежинские: большие, сочные, крепкие. А вот более мелкие — корнишоны — берут для консервации.
"Смотрите, какие хорошенькие огурчики. Демократическая цена — 50 гривен. А есть "интеллигентная" — это по 120. Маленькие, худенькие, на закуску", — объясняет женщина.
Везут из Закарпатья и Тернополя
Инна говорит, овощи на рынок везут из нескольких регионов: Закарпатье, Тернопольщина, Жовковщина. Уже появляются первые партии местных овощей — еще небольшими объемами, но качество хорошее.
"Гурочек любит солнышко. Посмотрите, какой он здоровенький. Есть и местные — где-то по 10-15 килограмм. Но еще ждем больший урожай", — рассказывает продавщица.
Малиновка — "царица" среди помидоров
Не менее популярны — помидоры. Наибольший спрос — на малиновку. Инна говорит, что это настоящая звезда рынка: большие, ароматные, нежные на вкус.
"Это наши родненькие, очень вкусные помидорчики. Малиновка — по 110 гривен. Это как царица помидоров. Есть также высокорослые закарпатские томаты — по 120 гривен за килограмм", — с гордостью говорит она.
