Помідори по 110, огірки по 120 – огляд цін на ринку Львова 2025

У серпні львівські ринки перетворюються на справжній овочевий калейдоскоп. У ятках — десятки сортів помідорів та огірків. Помідори й огірки — на піку сезону: одні — для салатів, інші — на консервацію

Яка вартість, звідки везуть і що найкраще смакує, читайте у матеріалі Новини.LIVE.

Яка вартість огірків у Львові

Під прилавками на Галицькому ринку — десятки ящиків із зеленими й червоними овочами. Продавчиня пані Інна з усмішкою розповідає: зараз найкращий час для любителів салатів і домашніх закруток.

"Це розпал огірків. Подивіться, які вони великі, гарні, симпатичні!" — показує на свій товар пані Інна.

За її словами, зараз є кілька видів огірків — для салатів, маринування та квашення. Найпопулярніші — так звані ніжинські: великі, соковиті, міцні. А от дрібніші — корнішони — беруть для консервації.

"Дивіться, які гарненькі огірочки. Демократична ціна — 50 гривень. А є "інтелігентна" — це по 120. Маленькі, худенькі, на закуску", — пояснює жінка.

Везуть із Закарпаття та Тернополя

Пані Інна каже, овочі на ринок везуть із кількох регіонів: Закарпаття, Тернопільщина, Жовківщина. Уже з’являються перші партії місцевих овочів — ще невеликими об’ємами, але якість гарна.

"Гірочок любить сонечко. Подивіться, який він здоровенький. Є й місцеві — десь по 10–15 кілограм. Але ще чекаємо більший врожай", — розповідає продавчиня.

Малинівка — "цариця" серед помідорів

Не менш популярні — помідори. Найбільший попит — на малинівку. Пані Інна каже, що це справжня зірка ринку: великі, ароматні, ніжні на смак.

"Це наші ріднесенькі. Дуже смачні помідорчики. Малинівка — по 110 гривень. Це як цариця помідорів. Є також високорослі закарпатські томати — по 120 гривень за кілограм", — з гордістю каже вона.

