Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівПсихологіяІндустріїДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Львів Сезон огірків в розпалі — які ціни у Львові

Сезон огірків в розпалі — які ціни у Львові

Ua ru
Дата публікації: 9 серпня 2025 06:05
Помідори по 110, огірки по 120 – огляд цін на ринку Львова 2025
Продукти на прилавку. Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнєцов

У серпні львівські ринки перетворюються на справжній овочевий калейдоскоп. У ятках — десятки сортів помідорів та огірків. Помідори й огірки — на піку сезону: одні — для салатів, інші — на консервацію

Яка вартість, звідки везуть і що найкраще смакує, читайте у матеріалі Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Яка вартість огірків у Львові

Під прилавками на Галицькому ринку — десятки ящиків із зеленими й червоними овочами. Продавчиня пані Інна з усмішкою розповідає: зараз найкращий час для любителів салатів і домашніх закруток.

"Це розпал огірків. Подивіться, які вони великі, гарні, симпатичні!" — показує на свій товар пані Інна.

За її словами, зараз є кілька видів огірків — для салатів, маринування та квашення. Найпопулярніші — так звані ніжинські: великі, соковиті, міцні. А от дрібніші — корнішони — беруть для консервації.

"Дивіться, які гарненькі огірочки. Демократична ціна — 50 гривень. А є "інтелігентна" — це по 120. Маленькі, худенькі, на закуску", — пояснює жінка.

Везуть із Закарпаття та Тернополя

Пані Інна каже, овочі на ринок везуть із кількох регіонів: Закарпаття, Тернопільщина, Жовківщина. Уже з’являються перші партії місцевих овочів — ще невеликими об’ємами, але якість гарна.

"Гірочок любить сонечко. Подивіться, який він здоровенький. Є й місцеві — десь по 10–15 кілограм. Але ще чекаємо більший врожай", — розповідає продавчиня.

Малинівка — "цариця" серед помідорів

Не менш популярні — помідори. Найбільший попит — на малинівку. Пані Інна каже, що це справжня зірка ринку: великі, ароматні, ніжні на смак.

"Це наші ріднесенькі. Дуже смачні помідорчики. Малинівка — по 110 гривень. Це як цариця помідорів. Є також високорослі закарпатські томати — по 120 гривень за кілограм", — з гордістю каже вона.

Нагадаємо, ми раніше писали, які ціни у серпні на овочі та фрукти в Одесі.

Ми також писали, якими добривами обробляти огірки.

Львів ринок ціни помідори огірки
Марта Байдака - Журналіст
Автор:
Марта Байдака
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації