Депортация мужчин из стран ЕС — что об этом думают во Львове

Площадь рынка во Львове. Фото: Новини.LIVE

С завтрашнего дня, 18 мая, в Украине вступает в действие новый мобилизационный закон. И те мужчины, которые за границей, должны обновить свои учетные данные в Украине. Но не все страны ЕС будут депортировать мужчин-украинцев.

Новини.LIVE спросили у людей на улицах Львова, имеют ли право страны ЕС насильно отправлять украинских мужчин призывного возраста в Украину.

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Большинство опрошенных говорят, кто хотел вернуться домой — уже здесь. А подобные принудительные действия европейских политиков называют насилием.

"Это дело каждого человека"

"Это дело каждого человека, ехать в Украину или жить за границей. И, мне кажется, такие действия — это насилие. Это противоречит правам человека", — говорит женщина.

"Они не имеют никакого отношения к мужчинам"

"Они не имеют права высылать наших мужчин из стран ЕС. Потому что они не имеют никакого отношения к ним и к тому, что происходит у нас в государстве", — добавляет львовянка.

Добавим, Литва не будет отправлять украинских мужчин призывного возраста в Украину, а наоборот — цель изменить Конституцию для расширения правил двойного гражданства.

Напомним, мы ранее писали, что второй референдум в Литве, который имел целью изменить Конституцию для расширения правил двойного гражданства, не собрал достаточной поддержки среди избирателей. Однако в стране не исключается его повторное проведение.

Также мы писали, где и на каких условиях украинцам проще получить второе гражданство.