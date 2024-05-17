Депортація чоловік з країн ЄС — що про це думають у Львові

Площа ринок у Львові. Фото: Новини.LIVE

Відзавтра, 18 травня, в Україні вступає в дію новий мобілізаційний закон і всі чоловіки, які за кордоном, мали б оновити свої облікові дані в Україні. Але не всі країни ЄС будуть депортувати чоловіків-українців.

Новини.LIVE запитали у людей на вулицях Львова, чи мають право країни ЄС насильно відправляти українських чоловіків призовного віку в Україну.

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Більшість опитаних кажуть, ті хто хотів повернутись додому — вже тут. А такі примусові дії європейських політиків називають насильством.

"Це справа кожної людини"

"Це справа кожної людини, їхати в Україну чи жити за кордоном. І, як на мене, такі дії — це насильство. Це суперечить правам людини", — каже жінка.

"Вони не мають жодного відношення до чоловіків"

"Не мають права висилати наших чоловіків з країн ЄС. Тому що вони не мають жодного відношення до них, і до того що відбувається у нас в державі", — додає львів'янка.

Додамо, Литва не відправлятиме українських чоловіків призовного віку в Україну, а навпаки — має на меті змінити Конституцію для розширення правил подвійного громадянства.

Нагадаємо, ми раніше писали, що другий референдум у Литві, який мав на меті змінити Конституцію для розширення правил подвійного громадянства, не зібрав достатньої підтримки серед виборців. Проте у країні не виключають його повторне проведення.

Також, ми писали, де і на яких умовах українцям простіше отримати друге громадянство.