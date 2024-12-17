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Что делать аспирантам, чтобы избежать службы — объяснение юриста

17 декабря 2024 06:14
Марта Байдака - Журналист
Марта Байдака
Журналист
Как студентам и аспирантам оформить отсрочку сегодня – объяснение юриста
Призывники в ТЦК. Фото: Винницкий ТЦК
Марта Байдака - Журналист
Марта Байдака
Журналист

Во время военного положения вопрос мобилизации волнует многих, особенно обучающихся в высших учебных заведениях или занимающихся научными исследованиями. Закон Украины дает определенные гарантии для студентов и аспирантов, но в то же время есть четкие условия, при которых это право действует.

Когда могут мобилизовать студентов или аспирантов, в комментарии Новини.LIVE рассказала юрист Орися Швец.

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Право на отсрочку для студентов и аспирантов

По словам юриста, студенты и аспиранты не подлежат мобилизации, если образование последовательное.

"Основным требованием для получения отсрочки для аспирантов или студентов является получение именно последовательного образования. То есть получение второго или третьего высшего образования не дает право на отсрочку от мобилизации. Если обучение заканчивается раньше, то человек не имеет права на отсрочку, поэтому оно будет отменено", — говорит Швец.

Юрист отмечает, что аспиранты должны своевременно сообщать военкоматам о своем статусе и подтверждать его документально. Справка об обучении, выдаваемая учебным или научным заведением, является основным документом для реализации права на отсрочку сроком на три месяца, согласно военному положению.

Напомним, мы ранее писали, что делать, если в "Резерв+" не отображается отсрочка.

Мы также писали, куда обращаться, если мобилизовали военнообязанного, у которого есть отсрочка.

Львов студенты мобилизация война в Украине отсрочка Аспирант

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