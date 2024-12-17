Як студентам та аспірантам оформити відстрочку сьогодні — пояснення юриста

Призовники у ТЦК. Фото: Вінницький ТЦК

У час воєнного стану питання мобілізації хвилює багатьох, особливо тих, хто навчається у вищих навчальних закладах або займається науковими дослідженнями. Закон України надає певні гарантії для студентів і аспірантів, але водночас є чіткі умови, за яких це право діє.

Коли можуть мобілізувати студентів чи аспірантів, у коментарі Новини.LIVE розповіла юрист Орися Швець.

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Зі слів юриста, студенти та аспіранти не підлягають мобілізації, якщо освіта є послідовною.

"Основною вимогою для отримання відстрочки для аспірантів чи студентів є отримання саме послідовної освіти. Тобто отримання другої або третьої вищої освіти не надає право на відстрочку від мобілізації. Якщо навчання закінчується раніше, то чоловік не має права на відстрочку, тому вона буде скасована", — каже Швець.

Юристка наголошує, що аспіранти повинні своєчасно повідомляти військкомати про свій статус і підтверджувати його документально. Довідка про навчання, яку видає навчальний або науковий заклад, є основним документом для реалізації права на відстрочку терміном на три місяці, згідно з воєнним станом.

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