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Что делать, если Резерв+ дает сбой на границе — объяснение юриста

1 декабря 2024 06:26
Марта Байдака - Журналист
Марта Байдака
Журналист
"Резерв+" не работает на границе — что делать и как выехать
Мобильное приложение "Резерв+". Фото: Новини.LIVE / Игорь Кузнецов
Марта Байдака - Журналист
Марта Байдака
Журналист

В Украине приложение "Резерв+" является важным инструментом для проверки статуса граждан Украины, планирующих выезд за границу, особенно в условиях военного положения. "Резерв+" содержит информацию об отсрочках, освобождении от мобилизации или специальных разрешениях на выезд. Но что делать, если приложение не работает, а вы уверены в своей отсрочке?

Как выехать за границу без проблем на границе, рассказала в комментарии Новини.LIVE юрист Орися Швец.

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Каждые три месяца указом президента Украины продлевается военное положение, соответственно, на каждые три месяца предоставляется отсрочка от призыва на военную службу во время мобилизации.

Но если военнообязанный обратился в ТЦК и СП, оформил отсрочку и срок отсрочки дольше, чем на три месяца, например, до мая, а не до февраля 2025 года, то с наступлением февраля 2025 года нужно не рассчитывать на то, что такая отсрочка и в дальнейшем будет продолжена, говорит юрист.

"Нужно обновить свой "Резерв+". Затем зайти в него и удалить. Еще раз установить и посмотреть, сохраняется ли основание для отсрочки и дальше. Потому что могут вносить изменения в реестр, обновлять их, и ваша отсрочка может не отображаться. И опять же, придется каждые три месяца, независимо от того, насколько предоставлена отсрочка, обращаться в ТЦК и СП и оформлять ее", — объясняет Швец.

Если вы обновили "Резерв+" и у вас отсрочка аннулировалась, вам нужно снова обратиться в ТЦК и СП, получить физически справку об отсрочке и просить внести изменения в Единый государственный реестр призывников.

Печать PDF-документа

"И когда вы имеете основание для отсрочки и она вам высвечивается в реестре и в "Резерв+", нужно дополнительно распечатать PDF-документ и иметь его с собой, чтобы в случае пересечения границы, проверки данных показать, что у вас есть право на отсрочку, однако с техническими неполадками самой системы в реестре она была удалена", — добавляет юрист.

Напомним, мы раньше писали, будут ли высвечиваться повестки в "Резерв+".

Мы также писали, могут ли аннулировать бронирование за расхождение данных в "Резерв+".

Львов мобилизация повестки документы заграница юрист резерв

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