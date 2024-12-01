"Резерв+"не працює на кордоні — що робити та як виїхати

Мобільний застосунок "Резерв+". Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнецов

В Україні застосунок "Резерв+" є важливим інструментом для перевірки статусу громадян України, які планують виїзд за кордон, особливо в умовах воєнного стану. "Резерв+" містить інформацію про відстрочки, звільнення від мобілізації чи спеціальні дозволи на виїзд. Але що робити, коли застосунок не працює, а ви впевнені у своїй відстрочці?

Як виїхати за кордон без проблем на кордоні, розповіла у коментарі Новини.LIVE юристка Орися Швець.

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Кожні три місяці указом президента України подовжується воєнний стан, відповідно, на кожні три місяці надається відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації.

Але якщо військовозобов'язаний звернувся до ТЦК та СП, оформив відстрочку і термін відстрочки довше, чим на три місяці, наприклад, до травня, а не до лютого 2025 року, то з настанням лютого 2025 року потрібно не розраховувати на те, що така відстрочка й надалі буде продовжена, каже юристка.

"Потрібно оновити свій "Резерв+". Потім зайти в нього і видалити. Ще раз встановити та подивитись, чи підстава для відстрочки надалі зберігається. Тому що можуть вносити зміни у реєстр, оновлювати їх, і ваша відстрочка може не відображатись. І знову ж таки, доведеться кожні три місяці, незалежно від того, наскільки надано відстрочку, звертатися до ТЦК та СП і оформлювати її", — пояснює Швець.

Якщо ви оновили "Резерв+" і у вас відстрочка анулювалася, вам потрібно знову звернутися до ТЦК та СП, отримати фізично довідку про відстрочку та просити внести зміни в єдиний державний реєстр призовників.

Видрукувати PDF-документ

"І коли ви маєте підставу для відстрочки й вона вам висвічується в реєстрі та в "Резерв+", потрібно додатково видрукувати PDF-документ і мати його з собою, щоб у випадку перетину кордону, перевірки даних показати, що у вас є право на відстрочку, однак з технічними неполадками самої системи у реєстрі її було видалено", — додає юрист.

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