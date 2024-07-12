Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Львов arrow Что такое НАТО и для чего его создали — мнения львовян arrow

Что такое НАТО и для чего его создали — мнения львовян

12 июля 2024 05:24
Марта Байдака - Журналист
Марта Байдака
Журналист
НАТО та, какая от него польза сегодня — мнения львовян
Площадь Рынок сегодня во Львове. Фото: Новини.LIVE
Марта Байдака - Журналист
Марта Байдака
Журналист

В Вашингтоне продолжается саммит Североатлантического альянса. На саммите НАТО уже объявили о новых шагах по укреплению противовоздушной обороны и военных возможностей Украины.

Новини.LIVE спросили людей на улицах города, знают ли они что такое НАТО.

Читайте также:

Что такое НАТО

Большинство опрошенных знают, что это международная организация, роль и поддержка которой важна для Украины. Правда, люди добавляют, что эта помощь могла бы быть больше и существеннее.

"НАТО — это международная организация, работающая по защите военной сферы, а также контролирующая их деятельность и заключающая договоры по поставке оружия", — говорит опрошенная девушка.

"Это международная организация, занимающаяся защитой прав людей", — добавляет женщина.

"НАТО должно помогать Украине, но, к сожалению, они не могут настолько активно помогать, как бы нам этого не хотелось. Это международная организация, которая может принимать различные решения по поставкам оружия Украине", — делится мнениями девушка.

"Это военный Альянс США. Я считаю, что они играют свою роль в том, что мы выстаиваем", — отмечает львовянка.

Напомним, мы ранее писали, что накануне саммита НАТО Беларусь и Китай начали совместные военные учения на границе с Польшей.

Мы также писали, что перед саммитом НАТО в США люди вышли на митинги против российской агрессии.

США война НАТО оружие украинцы Львов финансовая помощь военная помощь Украина опрос политики война в Украине Саммит НАТО в Вашингтоне

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:48 Миколенко выбрал новый клуб — Эвертон готовится для трансфера

3 июля 2024

08:33 В Украине появился территориальный резерв — что это и кого в него будут включать

5 июля 2024

15:43 Какие военные специальности исключают бронирование

3 июля 2024

13:01 Новые правила отправки повесток — что изменилось

8 июля 2024

09:22 Пенсии могут "урезать" на 20% — кого коснется

9 июля 2024

06:10 Доплаты в 944 гривны — кому из пенсионеров доступна помощь

7 июля 2024

02:12 Мобилизация после 16 июля — в Минобороны объяснили, что ждет военнообязанных

3 июля 2024

10:28 Минимальная зарплата в июле — как изменятся доходы украинцев

5 июля 2024

10:08 Забарный может стать игроком одного из самых титулованных клубов мира — что известно

8 июля 2024

18:40 Правила выезда из Украины меняются — что ждет мужчин с 17 июля