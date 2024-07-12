НАТО та, какая от него польза сегодня — мнения львовян

Площадь Рынок сегодня во Львове. Фото: Новини.LIVE

В Вашингтоне продолжается саммит Североатлантического альянса. На саммите НАТО уже объявили о новых шагах по укреплению противовоздушной обороны и военных возможностей Украины.

Новини.LIVE спросили людей на улицах города, знают ли они что такое НАТО.

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Что такое НАТО

Большинство опрошенных знают, что это международная организация, роль и поддержка которой важна для Украины. Правда, люди добавляют, что эта помощь могла бы быть больше и существеннее.

"НАТО — это международная организация, работающая по защите военной сферы, а также контролирующая их деятельность и заключающая договоры по поставке оружия", — говорит опрошенная девушка.

"Это международная организация, занимающаяся защитой прав людей", — добавляет женщина.

"НАТО должно помогать Украине, но, к сожалению, они не могут настолько активно помогать, как бы нам этого не хотелось. Это международная организация, которая может принимать различные решения по поставкам оружия Украине", — делится мнениями девушка.

"Это военный Альянс США. Я считаю, что они играют свою роль в том, что мы выстаиваем", — отмечает львовянка.

Напомним, мы ранее писали, что накануне саммита НАТО Беларусь и Китай начали совместные военные учения на границе с Польшей.

Мы также писали, что перед саммитом НАТО в США люди вышли на митинги против российской агрессии.