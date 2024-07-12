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Що таке НАТО і для чого його створили — думки львів'ян

12 липня 2024 05:24
Марта Байдака - Журналіст
Марта Байдака
Журналіст
НАТО та, яка від нього користь сьогодні — думки львів'ян
Площа Ринок сьогодні у Львові. Фото: Новини.LIVE
Марта Байдака - Журналіст
Марта Байдака
Журналіст

У Вашингтоні триває Саміт Північноатлантичного Альянсу. На саміті НАТО вже оголосили про нові кроки для зміцнення протиповітряної оборони та військових можливостей України.

Новини.LIVE запитали у людей на вулицях міста, чи знають вони, що таке НАТО.  

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Що таке НАТО

Більшість опитаних знають, що це міжнародна організація, роль і підтримка якої важлива для України. Щоправда, люди додають, що ця допомога могла б бути більшою та суттєвішою.

"НАТО — це міжнародна організація, яка працює щодо захисту військової сфери, а також контролює їхню діяльність і укладає договори щодо постачання зброї", — каже опитана дівчина.

"Це міжнародна організація, яка займається захистом прав людей", — додає жінка.

"НАТО мало б допомагати Україні, але, на жаль, вони не можуть настільки активно допомагати якби нам цього хотілось. Це міжнародна організація, яка може ухвалювати різні рішення щодо постачання зброї Україні", — ділиться думками дівчина.

"Це військовий Альянс США. Я вважаю, що вони відіграють свою роль у тому, що ми вистоюємо", — зазначає львів'янка. 

Нагадаємо, ми раніше писали, що напередодні саміту НАТО Білорусь та Китай розпочали спільні військові навчання на кордоні з Польщею. 

Ми також писали, що перед самітом НАТО у США люди вийшли на мітинги проти російської агресії.

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