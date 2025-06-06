Чем для украинцев является Харьков 2025 - мнения львовян

Люди в парке Харькова. Иллюстративное фото: city.kharkov

Сегодня о Харькове говорят в контексте разрушений, атак, постоянной угрозы. Но за этими новостями — город с большой историей, уникальной культурой, сильными людьми и живыми воспоминаниями. Знают ли об этом другие украинцы? Какой образ Харькова живет в воображении людей из разных уголков страны.

Новини.LIVE вышли на улицы Львова и спросили украинцев, что они знают о Харькове.

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Большинство опрошенных украинцев признаются: сегодня Харьков ассоциируется прежде всего с войной, болью и несокрушимостью. Но в то же время — это и город силы, культуры и большой истории. Люди, которые никогда там не были, мечтают увидеть Харьков после победы. А те, кто жил там или имеет друзей-харьковчан, говорят об особой атмосфере, гордости и силе характера.

"К сожалению, что у меня первая ассоциация — это война. Разбитый город. Но красивый, большой. Я там никогда не была, но очень хочу поехать после победы. Надеюсь, что будет что увидеть, и люди останутся такими же сильными", — говорит девушка.

"Харьков — город с историей. Столица Украины была когда-то. Там и культура, и наука. А еще там лучшие пальто шьют — шикарные просто", — отмечает женщина.

"Я прожила там 12 лет. И я считаю его своим городом. Очень его люблю. Он разный. Знакомая — театральный режиссер — как-то сказала, что это место, о котором трудно сказать что-то однозначное. И это правда. Это город боли, город силы. Город, который держится", — делится воспоминаниями девушка.

"Это, как в песне сейчас говорят: город аптеки, город блокпостов. Но еще — город чистоты. Харьковчане особенные, их видно. У них на лице написано, что они из Харькова. И они этим гордятся", — добавляет опрошенная женщина.

Харьков — один из древнейших и важнейших городов Украины. Официальной датой основания считается 1654 год, хотя поселения на этой территории существовали и раньше. В первой половине XX века город был столицей Украинской Советской Социалистической Республики (1919-1934). Именно здесь зарождались наука, промышленность, театр, образование.

Харьков — город первого украинского университета на Левобережье, центр машиностроения, авиации, студенческой молодежи и культурной жизни. И несмотря на жестокую войну, сегодня он снова доказывает: это не просто город — это символ стойкости и веры в собственное государство.

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