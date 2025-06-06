Чим для українців є Харків 2025 - думки львів'ян

Люди в парку Харкова. Ілюстративне фото: city.kharkov

Сьогодні про Харків говорять у контексті руйнувань, атак, постійної загрози. Але за цими новинами — місто з великою історією, унікальною культурою, сильними людьми та живими спогадами. Чи знають про це інші українці? Який образ Харкова живе в уяві людей із різних куточків країни.

Новини.LIVE вийшли на вулиці Львова та запитали українців, що вони знають про Харків.

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Більшість опитаних українців зізнаються: сьогодні Харків асоціюється насамперед із війною, болем і незламністю. Але водночас — це й місто сили, культури та великої історії. Люди, які ніколи там не були, мріють побачити Харків після перемоги. А ті, хто жив там чи має друзів-харків’ян, говорять про особливу атмосферу, гордість і силу характеру.

"На жаль, що в мене перша асоціація — це війна. Потрощене місто. Але гарне, велике. Я там ніколи не була, але дуже хочу поїхати після перемоги. Надіюся, що буде що побачити, і люди залишаться такими ж сильними", — каже дівчина.

"Харків — місто з історією. Столиця України була колись. Там і культура, і наука. А ще там найкращі пальта шиють — шикарні просто", — наголошує жінка.

"Я прожила там 12 років. І я вважаю його своїм містом. Дуже його люблю. Воно різне. Знайома — театральна режисерка — якось сказала, що це місце, про яке важко сказати щось однозначне. І це правда. Це місто болю, місто сили. Місто, яке тримається", — ділиться спогадами дівчина.

"Це, як в пісні зараз кажуть: місто аптеки, місто блокпостів. Але ще — місто чистоти. Харків’яни особливі. Їх видно. У них на обличчі написано, що вони з Харкова. І вони цим пишаються", — додає опитана жінка.

Харків — одне з найдавніших та найважливіших міст України. Офіційною датою заснування вважається 1654 рік, хоча поселення на цій території існували й раніше. У першій половині XX століття місто було столицею Української Радянської Соціалістичної Республіки (1919–1934). Саме тут зароджувались наука, промисловість, театр, освіта.

Харків — місто першого українського університету на Лівобережжі, центр машинобудування, авіації, студентської молоді й культурного життя. І попри жорстоку війну, сьогодні він знову доводить: це не просто місто — це символ стійкості й віри у власну державу.

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