Всемирный день книги и авторского права: что сегодня читают во Львове - опрос

Площадь перед Оперным театром во Львове сегодня, 23 апреля. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 23 апреля, отмечают Всемирный день книги и авторского права — праздник авторов. Одна из главных его целей — продвижение чтения и книгоиздания.

Новини.LIVE спросили людей на улицах Львова, какую книгу они в последний раз прочитали или послушали.

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Названия произведений очень разные. Кто-то читает классическую литературу, а кому-то нравится фэнтези. Например, "Королевство Нечестивых" — Керри Манискалко или книга норвежской журналистки и писательницы Трюде Тайге — "Пациент". Но большинство опрошенных единодушны в том, что читать книги они любят больше, чем их слушать.

Всемирный день книги и авторского права отмечают ежегодно, начиная с 1996 года. Главное празднование проходит в штаб-квартире ЮНЕСКО. Туда приглашают продавцов книг, издательские компании и художников, чтобы поделиться своим пристрастием к книгам и чтению, проводя практические семинары для молодежи по типографии, иллюстрированию, книгопереплетению, книгопечатанию.

Напомним, мы ранее писали, что еще одну книгу Джоан Роулинг экранизируют. Это первая детская книга, написанная писательницей после цикла о "Гарри Поттере".