Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Львов arrow Что последнее читали львовяне — опрос ко Всемирному дню книги arrow

Что последнее читали львовяне — опрос ко Всемирному дню книги

23 апреля 2024 16:27
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист
Всемирный день книги и авторского права: что сегодня читают во Львове - опрос
Площадь перед Оперным театром во Львове сегодня, 23 апреля. Фото: Новини.LIVE
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист

Сегодня, 23 апреля, отмечают Всемирный день книги и авторского права — праздник авторов. Одна из главных его целей — продвижение чтения и книгоиздания.

Новини.LIVE спросили людей на улицах Львова, какую книгу они в последний раз прочитали или послушали.

Читайте также:

Названия произведений очень разные. Кто-то читает классическую литературу, а кому-то нравится фэнтези. Например, "Королевство Нечестивых" — Керри Манискалко или книга норвежской журналистки и писательницы Трюде Тайге — "Пациент". Но большинство опрошенных единодушны в том, что читать книги они любят больше, чем их слушать.

Всемирный день книги и авторского права отмечают ежегодно, начиная с 1996 года. Главное празднование проходит в штаб-квартире ЮНЕСКО. Туда приглашают продавцов книг, издательские компании и художников, чтобы поделиться своим пристрастием к книгам и чтению, проводя практические семинары для молодежи по типографии, иллюстрированию, книгопереплетению, книгопечатанию.

Напомним, мы ранее писали, что еще одну книгу Джоан Роулинг экранизируют. Это первая детская книга, написанная писательницей после цикла о "Гарри Поттере".

праздники
украинцы
Львов
авторское право
книги
Украина
искусство
опрос
ЮНЕСКО
библиотеки
литература
издательство
люди

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:25 Вирастюк прокомментировал мобилизацию своего сына — что сказал

12 апреля 2024

06:44 Кто получит право на отсрочку по новому закону о мобилизации — полный перечень

9 апреля 2024
Новость с видео

22:53 У украинцев требуют документы на улице — какие есть шесть законных оснований

19 апреля 2024

04:15 Выезд женщин из Украины в 2024 году — кого могут развернуть на границе

15 апреля 2024
Новость с фото

19:24 Ни в коем случае не сажайте эти растения — 5 самых худших "соседей" лука

16 апреля 2024

10:18 Закон о мобилизации — что нужно знать, чтобы не признали уклонистом

20 апреля 2024

07:24 Рыжий проказник уронил стакан с водой — найдите отличия за 10 секунд

16 апреля 2024

05:15Какой документ подтвердит, что вы забронированы — объяснение юриста

12 апреля 2024

07:19 Экс-командир полка Азов Жорин отреагировал на новый закон о мобилизации

19 апреля 2024

13:46 Народный синоптик Наталья Диденко предупредила о заморозках — когда ситуация улучшится

Розклад ефірів

Всі ефіри