Всесвітній день книги та авторського права: що сьогодні читають у Львові — опитування

Площа перед Оперним театром у Львові сьогодні, 23 квітня. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 23 квітня, відзначають Всесвітній день книги та авторського права — свято авторів. Одна з головних його цілей — промоція читання і книговидання.

Новини.LIVE запитали у людей на вулицях Львова, яку книгу вони востаннє прочитали або прослухали.

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Назви творів дуже різні. Хтось читає класичну літературу, а комусь до вподоби фентезі. Наприклад, "Королівство Нечестивих" — Керрі Маніскалко або книга норвезької журналістки і письменниці Трюде Тайґе — "Пацієнт". Але більшість опитаних одностайні в тому, що читати книги вони люблять більше, ніж їх слухати.

Додамо, Всесвітній день книги та авторського права відзначають щорічно, починаючи з 1996 року. Головне святкування відбувається в штаб-квартирі ЮНЕСКО. Туди запрошують продавців книг, видавничі компанії та митців, щоб поділитися своєю пристрастю до книг та читання, проводячи практичні семінари для молоді з типографії, ілюстрування, книгопереплетення, книгодрукування.

Нагадаємо, ми раніше писали, що ще одну книгу Джоан Роулінг екранізують. Це перша дитяча книга, яку написала письменниця після циклу про "Гаррі Поттера".