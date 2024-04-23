Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Львів arrow Що останнє читали львів'яни — опитування до Всесвітнього дня книги arrow

Що останнє читали львів'яни — опитування до Всесвітнього дня книги

23 квітня 2024 16:27
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст
Всесвітній день книги та авторського права: що сьогодні читають у Львові — опитування
Площа перед Оперним театром у Львові сьогодні, 23 квітня. Фото: Новини.LIVE
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст

Сьогодні, 23 квітня, відзначають Всесвітній день книги та авторського права — свято авторів. Одна з головних його цілей — промоція читання і книговидання. 

Новини.LIVE запитали у людей на вулицях Львова, яку книгу вони востаннє прочитали або прослухали.

Читайте також:

Назви творів дуже різні. Хтось читає класичну літературу, а комусь до вподоби фентезі. Наприклад, "Королівство Нечестивих" — Керрі Маніскалко або книга норвезької журналістки і письменниці Трюде Тайґе — "Пацієнт". Але більшість опитаних одностайні в тому, що читати книги вони люблять більше, ніж їх слухати. 

Додамо, Всесвітній день книги та авторського права відзначають щорічно, починаючи з 1996 року. Головне святкування відбувається в штаб-квартирі ЮНЕСКО. Туди запрошують продавців книг, видавничі компанії та митців, щоб поділитися своєю пристрастю до книг та читання, проводячи практичні семінари для молоді з типографії, ілюстрування, книгопереплетення, книгодрукування.

Нагадаємо, ми раніше писали, що ще одну книгу Джоан Роулінг екранізують. Це перша дитяча книга, яку написала письменниця після циклу про "Гаррі Поттера".

свята
українці
Львів
авторське право
книги
Україна
мистецтво
опитування
ЮНЕСКО
бібліотеки
література
видавництво
люди

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:25 Вірастюк прокоментував мобілізацію свого сина — що сказав

12 квітня 2024

06:44 Хто отримає право на відстрочку за новим законом про мобілізацію — повний перелік

9 квітня 2024
Новина з відео

22:53 В українців вимагають документи на вулиці — які існують шість законних підстав

19 квітня 2024

04:15 Виїзд жінок з України в 2024 році — кого можуть розвернути на кордоні

15 квітня 2024
Новина з фото

19:24 У жодному разі не садіть ці рослини — 5 найгірших "сусідів" цибулі

16 квітня 2024

10:18 Закон про мобілізацію — що потрібно знати, щоб не визнали ухилянтом

20 квітня 2024

07:24 Рудий пустун упустив склянку з водою — знайдіть відмінності за 10 секунд

16 квітня 2024

05:15Який документ підтвердить, що ви заброньовані — пояснення юриста

12 квітня 2024

07:19 Екскомандир полку Азов Жорін відреагував на новий закон про мобілізацію

19 квітня 2024

13:46 Народний синоптик Наталка Діденко попередила про заморозки — коли ситуація покращиться

Розклад ефірів

Всі ефіри