Обыск у Вячеслава Зинченко — что арестовали у подозреваемого в убийстве Фарион

Подозреваемый в убийстве Ирины Фарион. Фото: REUTERS/Stringer

Дома у подозреваемого в убийстве Ирины Фарион провели обыски. Правоохранители наложили арест на личные вещи Вячеслава Зинченко, в частности на кроссовки, носки и гаджеты.

Об этом свидетельствуют материалы суда, передают "Українські новини".

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Галицкий районный суд Львова наложил арест на такие вещи подозреваемого в убийстве Фарион:

кроссовки черно-красного цвета с эмблемой "climacool";

две пары носков белого цвета;

зубная щетка белого цвета "Parodontax";

ноутбук "ASUSUX430U" с зарядным устройством, чехлом темно-бурого цвета, три флеш носителя: "Kingstone 64Gb", "Kingstone 64Gb", "KingstoneDataTreveler 100 G3 64Gb";

системный блок "GOODMAX" черного цвета;

сим-карта "Лайф";

пара кроссовок "Nike" черно-белого цвета 45 р.;

блокнот с рукописным текстом;

банковская карта "ПриватБанк";

ноутбук "ASER" modelAspire 5738 zG 424G 50Mis/nLXPAUOCOO2917FEС200 с сумкой для ноутбука;

коробка из под мобильного телефона "redmi 6";

флеш носитель "Verbatim 4Gb";

простыня голубого цвета;

наволочка из подушки;

мобильный телефон марки "Redmi" темно-фиолетового цвета.