Обыск у Вячеслава Зинченко — что арестовали у подозреваемого в убийстве Фарион

Носки, кроссовки и не только — какие вещи арестовали у подозреваемого в убийстве Фарион
3 августа 2024 13:41
Подозреваемый в убийстве Ирины Фарион. Фото: REUTERS/Stringer
Дома у подозреваемого в убийстве Ирины Фарион провели обыски. Правоохранители наложили арест на личные вещи Вячеслава Зинченко, в частности на кроссовки, носки и гаджеты.
Об этом свидетельствуют материалы суда, передают "Українські новини".
Читайте также:
Обыск у Вячеслава Зинченко
Галицкий районный суд Львова наложил арест на такие вещи подозреваемого в убийстве Фарион:
- кроссовки черно-красного цвета с эмблемой "climacool";
- две пары носков белого цвета;
- зубная щетка белого цвета "Parodontax";
- ноутбук "ASUSUX430U" с зарядным устройством, чехлом темно-бурого цвета, три флеш носителя: "Kingstone 64Gb", "Kingstone 64Gb", "KingstoneDataTreveler 100 G3 64Gb";
- системный блок "GOODMAX" черного цвета;
- сим-карта "Лайф";
- пара кроссовок "Nike" черно-белого цвета 45 р.;
- блокнот с рукописным текстом;
- банковская карта "ПриватБанк";
- ноутбук "ASER" modelAspire 5738 zG 424G 50Mis/nLXPAUOCOO2917FEС200 с сумкой для ноутбука;
- коробка из под мобильного телефона "redmi 6";
- флеш носитель "Verbatim 4Gb";
- простыня голубого цвета;
- наволочка из подушки;
- мобильный телефон марки "Redmi" темно-фиолетового цвета.
Читайте Новини.LIVE!