Обшук у В'ячеслава Зінченка — що арештували в підозрюваного у вбивстві Фаріон

Підозрюваний у вбивстві Ірини Фаріон. Фото: REUTERS/Stringer

Вдома у підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон провели обшуки. Правоохоронці наклали арешт на особисті речі В'ячеслава Зінченка, зокрема на кросівки, шкарпетки та гаджети.

Про це свідчать матеріали суду, передають "Українські новини".

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Галицький районний суд Львова наклав арешт на такі речі підозрюваного у вбивстві Фаріон:

кросівки чорно-червоного кольору з емблемою "climacool";

дві пари носків білого кольору;

зубна щітка білого кольору "Parodontax";

ноутбук "ASUSUX430U" із зарядним пристроєм, чохлом темно-бурого кольору, три флеш носія: "Kingstone 64Gb", "Kingstone 64Gb", "KingstoneDataTreveler 100 G3 64Gb";

системний блок "GOODMAX"чорного кольору;

сім-картка "Лайф";

пара кросівок "Nike" чорно-білого кольору 45 р.;

блокнот з рукописним текстом;

банківська картка "ПриватБанк";

ноутбук "ASER" modelAspire 5738 zG 424G 50Mis/nLXPAUOCOO2917FEС200 із сумкою для ноутбука;

коробка з під мобільного телефону "redmi 6";

флеш носій "Verbatim 4Gb";

простирадло голубого кольору;

наволочка з подушки;

мобільний телефон марки "redmi" темно-фіолетового кольору.