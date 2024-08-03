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Шкарпетки, кросівки й не тільки — які речі арештували у підозрюваного у вбивстві Фаріон

3 серпня 2024 13:41
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Обшук у В'ячеслава Зінченка — що арештували в підозрюваного у вбивстві Фаріон
Підозрюваний у вбивстві Ірини Фаріон. Фото: REUTERS/Stringer
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

Вдома у підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон провели обшуки. Правоохоронці наклали арешт на особисті речі В'ячеслава Зінченка, зокрема на кросівки, шкарпетки та гаджети.

Про це свідчать матеріали суду, передають "Українські новини".

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Галицький районний суд Львова наклав арешт на такі речі підозрюваного у вбивстві Фаріон:

  • кросівки чорно-червоного кольору з емблемою "climacool";
  • дві пари носків білого кольору;
  • зубна щітка білого кольору "Parodontax";
  • ноутбук "ASUSUX430U" із зарядним пристроєм, чохлом темно-бурого кольору, три флеш носія: "Kingstone 64Gb", "Kingstone 64Gb", "KingstoneDataTreveler 100 G3 64Gb";
  • системний блок "GOODMAX"чорного кольору;
  • сім-картка "Лайф";
  • пара кросівок "Nike" чорно-білого кольору 45 р.;
  • блокнот з рукописним текстом;
  • банківська картка "ПриватБанк";
  • ноутбук "ASER" modelAspire 5738 zG 424G 50Mis/nLXPAUOCOO2917FEС200 із сумкою для ноутбука;
  • коробка з під мобільного телефону "redmi 6";
  • флеш носій "Verbatim 4Gb";
  • простирадло голубого кольору;
  • наволочка з подушки;
  • мобільний телефон марки "redmi" темно-фіолетового кольору.
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Матеріали суду. Фото: скриншот

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