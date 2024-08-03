Обшук у В'ячеслава Зінченка — що арештували в підозрюваного у вбивстві Фаріон

Шкарпетки, кросівки й не тільки — які речі арештували у підозрюваного у вбивстві Фаріон
3 серпня 2024 13:41
Підозрюваний у вбивстві Ірини Фаріон. Фото: REUTERS/Stringer
Вдома у підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон провели обшуки. Правоохоронці наклали арешт на особисті речі В'ячеслава Зінченка, зокрема на кросівки, шкарпетки та гаджети.
Про це свідчать матеріали суду, передають "Українські новини".
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Галицький районний суд Львова наклав арешт на такі речі підозрюваного у вбивстві Фаріон:
- кросівки чорно-червоного кольору з емблемою "climacool";
- дві пари носків білого кольору;
- зубна щітка білого кольору "Parodontax";
- ноутбук "ASUSUX430U" із зарядним пристроєм, чохлом темно-бурого кольору, три флеш носія: "Kingstone 64Gb", "Kingstone 64Gb", "KingstoneDataTreveler 100 G3 64Gb";
- системний блок "GOODMAX"чорного кольору;
- сім-картка "Лайф";
- пара кросівок "Nike" чорно-білого кольору 45 р.;
- блокнот з рукописним текстом;
- банківська картка "ПриватБанк";
- ноутбук "ASER" modelAspire 5738 zG 424G 50Mis/nLXPAUOCOO2917FEС200 із сумкою для ноутбука;
- коробка з під мобільного телефону "redmi 6";
- флеш носій "Verbatim 4Gb";
- простирадло голубого кольору;
- наволочка з подушки;
- мобільний телефон марки "redmi" темно-фіолетового кольору.
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