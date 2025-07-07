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Главная Львов Шквальный ветер и мощная гроза накрыли Львов — видео

Шквальный ветер и мощная гроза накрыли Львов — видео

Ua ru
Дата публикации 7 июля 2025 21:59
Непогода во Львове 7 июля - какие последствия грозы и дождя
Последствия непогоды во Львове. Фото: Telegram Андрея Садового

В понедельник, 7 июля, Львов накрыла непогода. Жители пожаловались на грозы, дождь и шквальный ветер, которые охватили город.

Соответствующие видео публикуют в соцсетях.

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Что известно о непогоде во Львове

Стихия, о которой ранее предупреждали синоптики, добралась до Львова. Город накрыл мощный ураган с песчаными бурями и сильным ветром, что вызвало серьезные повреждения и нарушения в работе общественного транспорта.

На площади Рынок ураган повалил памятные инсталляции, посвященные Героям. Возле Львовского национального университета имени Ивана Франко дерево упало на проезжую часть, из-за чего троллейбусы временно прекратили движение.

Кроме того, дерево упало и на кольце Городоцкая-Железнодорожная. Сейчас движение затруднено.

Непогода охватила и другие населенные пункты области. В частности, в Дрогобыче зафиксировано массовое падение деревьев — они ломаются и перекрывают дороги, создавая опасность для пешеходов и транспорта.

Во Львовском городском совете прокомментировали непогоду

Во Львове непогода наделала немало бед — сильный ветер повалил деревья в разных частях города. По состоянию на 21:20 зафиксировано падение по меньшей мере пяти деревьев, сообщил первый заместитель городского головы Андрей Москаленко.

Шквальный ветер и мощная гроза накрыли Львов — видео - фото 1
Падение деревьев во Львове. Фото: Львовский городской совет

По его словам, сейчас в городе работает оперативный штаб по ликвидации последствий непогоды, а аварийные бригады уже прибыли на места инцидентов и выполняют работы по уборке поваленных деревьев.

Городские власти призывают жителей быть осторожными и по возможности не выходить без необходимости на улицу до стабилизации погодных условий.

Напомним, что завтра, 8 июля, во многих регионах снова ожидаются дожди и сильные порывы ветра.

Кроме того, в Укргидрометцентре рассказали, что завтра в Киеве будет царить жара. В частности, ожидается переменная облачность.

погода Львов непогода дождь ветер
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
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