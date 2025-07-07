Негода у Львові 7 липня - які наслідки грози та дощу

Наслідки негоди у Львові. Фото: Telegram Андрія Садового

У понеділок, 7 липня, Львів накрила негода. Жителі поскаржилися на грози, дощ та шквальний вітер, які охопили місто.

Відповідні відео публікують у соцмережах.

Реклама

Читайте також:

Що відомо про негоду у Львові

Стихія, про яку раніше попереджали синоптики, дісталася Львова. Місто накрив потужний буревій із піщаними бурями та сильним вітром, що спричинив серйозні пошкодження та порушення в роботі громадського транспорту.

На площі Ринок буревій повалив памʼятні інсталяції, присвячені Героям. Біля Львівського національного університету імені Івана Франка дерево впало на проїжджу частину, через що тролейбуси тимчасово припинили рух.

Крім того, дерево впало й на кільці Городоцька-Залізнична. Наразі рух ускладнений.

Негода охопила й інші населені пункти області. Зокрема, у Дрогобичі зафіксовано масове падіння дерев — вони ламаються та перекривають дороги, створюючи небезпеку для пішоходів і транспорту.

У Львівській міській раді прокоментували негоду

У Львові негода наробила чимало лиха — сильний вітер повалив дерева в різних частинах міста. Станом на 21:20 зафіксовано падіння щонайменше п’яти дерев, повідомив перший заступник міського голови Андрій Москаленко.

Падіння дерев у Львові. Фото: Львівська міська рада

За його словами, наразі в місті працює оперативний штаб з ліквідації наслідків негоди, а аварійні бригади вже прибули на місця інцидентів і виконують роботи з прибирання повалених дерев.

Міська влада закликає мешканців бути обережними та за можливості не виходити без потреби на вулицю до стабілізації погодних умов.

Нагадаємо, що завтра, 8 липня, у багатьох регіонах знову очікуються дощі та сильні пориви вітру.

Крім того, в Укргідрометцентрі розповіли, що завтра в Києві пануватиме спека. Зокрема, очікується мінлива хмарність.