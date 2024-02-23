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Шмыгаль провел заседание Правительства во Львове — главные темы

23 февраля 2024 14:55
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Шмыгаль провел заседание Правительства во Львове — главные темы
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Фото: kmu.gov.ua
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 23 февраля провел выездное заседание правительства во Львове. Среди ключевых вопросов — блокада на польской границе и расширение логистических маршрутов.

Об этом украинский премьер сообщил в своем Telegram.

Что обсуждали на заседании правительства 23 февраля

Шмыгаль рассказал, что среди ключевых вопросов во время заседания Правительства во Львове — ситуация с блокадой на польской границе.

"Готовим четкие шаги и конкретные предложения. С польской стороной планируем провести прагматический диалог и готовы к разумным компромиссам", — сказал он.

Кроме того, чиновники обсудили расширение украинской логистики в других точках. Так, сегодня правительство примет решение об открытии нового пункта пропуска на границе с Венгрией.

"Это пункт пропуска "Великая Паладь — Надьгодош". Он будет работать для пассажирских автомобилей, и это поможет уменьшить очереди и ускорит пересечение границы для наших граждан", — пояснил премьер.

В то же время, украинская сторона договорилась с Венгрией о расширенной работе КПП "Лужанка — Берегшурань". Теперь им смогут выезжать пустые фуры без ограничений по весу, а также двигаться пассажирские и грузовые автомобили с максимальным весом до 7,5 тонны.

Что происходит на границе

Напомним, 20 февраля польские протестующие начали полную блокаду украинской границы, в результате чего движение транспорта почти на всех КПП ограничено или полностью заблокировано.

В пятницу, 23 февраля, неизвестные рассыпали на границе украинский рапс из трех зерновозов, направлявшихся в немецкий Гамбург.

Это не первый случай подобных ситуаций с начала масштабных протесов. Так, 20 февраля митингующие перекрыли железную дорогу возле КПП "Медика — Шегини" и рассыпали украинское зерно из грузового вагона на пути. Известно, что поезд следовал транзитом в Германию.

На фоне массовых протестов Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству прибыть на границу и призвал премьер-министра Польши Дональда Туска и президента Польши Анджея Дуду посетить границу, чтобы решить проблему препятствования движению транспорта.

Польская сторона тоже хочет встретиться с украинским руководством на фоне масштабных протестов аграриев . Однако в Польше предлагают сделать это не на границе, а в более безопасном месте.

Денис Шмыгаль
Польша
граница
Львов
протесты
зерно
логистика
правительство

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