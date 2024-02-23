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Шмигаль провів засідання Уряду у Львові — головні теми

23 лютого 2024 14:55
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Шмигаль провів засідання Уряду у Львові — головні теми
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Фото: kmu.gov.ua
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль 23 лютого провів виїзне засідання Уряду у Львові. Серед ключових питань — блокада на польському кордоні та розширення логістичних маршрутів. 

Про це український прем'єр повідомив у своєму Telegram.

Що обговорювали на засіданні уряду 23 лютого

Шмигаль розповів, що серед ключових питань під час засідання Уряду у Львові — ситуація з блокадою на польському кордоні. 

"Готуємо чіткі кроки та конкретні пропозиції. З польською стороною плануємо провести прагматичний діалог і готові до розумних компромісів", — сказав він. 

Крім того, урядовці обговорили розширення української логістики в інших точках. Так, сьогодні Уряд прийме рішення про відкриття нового пункту пропуску на кордоні з Угорщиною.

"Це пункт пропуску "Велика Паладь — Надьгодош". Він буде працювати для пасажирських автомобілів, і це допоможе зменшити черги та прискорить перетин кордону для наших громадян", — пояснив прем'єр. 

Водночас українська сторона домовилась з Угорщиною про розширену роботу КПП "Лужанка — Берегшурань". Тепер ним зможуть виїжджати порожні фури без обмежень по вазі, а також рухатися пасажирські та вантажні автомобілі з максимальною вагою до 7,5 тонни.

Що відбувається на кордоні

Нагадаємо, 20 лютого польські протестувальники почали повну блокаду українського кордону, внаслідок чого рух транспорту майже на всіх КПП обмежено або повністю заблоковано.

У п'ятницю, 23 лютого, невідомі розсипали на кордоні український ріпак з трьох зерновозів, які прямували до німецького Гамбургу. 

Це не перший випадок подібних ситуацій з початку масштабних протесів. Так, 20 лютого мітингарі перекрили залізницю біля КПП "Медика — Шегині" та розсипали українське зерно з вантажного вагона на колії. Відомо, що потяг прямував транзитом до Німеччини.

На тлі масових протестів Президент України Володимир Зеленський  доручив уряду прибути на кордон та закликав прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска та президента Польщі Анджея Дуду також відвідати кордон, щоб розв'язати проблему перешкоджання руху транспорту.

Польська сторона теж хоче зустрітись з українським керівництвом на тлі масштабних протестів аграріїв. Однак у Польщі пропонують це зробити не на кордоні, а в більш безпечному місці.

Денис Шмигаль
Польща
кордон
Львів
протести
зерно
логістика
уряд

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