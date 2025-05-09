Сибига рассказал подробности о Львовской декларации спецтрибунала

Глава МИД Украины Андрей Сибига. Фото: УНИАН

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига прокомментировал подписание Львовской декларации, которую утвердили сегодня, 9 мая представители Совета Европы и власти Украины. В декларации говорится о создании специального международного трибунала по преступлению агрессии Российской Федерации против Украины. Он назвал ключевых российских политиков, которых хотят наказать в первую очередь.

Об этом Андрей Сибига сообщил на брифинге, передает корреспондентка Новини.LIVE.

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По его словам, это результат более чем двухлетней работы, к которой была привлечена широкая команда профессиональных юристов, а также создана координационная группа, открытая для присоединения новых государств-участников.

"Шли к этому более двух с половиной лет, над этим работала серьезная команда юристов, была создана коргруппа, которая, кстати, открыта для присоединения других участников, и, собственно, на этом экспертном уровне была наработана формула, которая приемлема для Украины", — сказал Сибига.

Также министр иностранных дел назвал ключевых политических фигур Кремля, которых хотят наказать по трибуналу.

"Для нас самое главное сохранить принцип неотвратимости наказания для всех, в том числе для так называемой тройки. Имею в виду президент России, премьер-министр России, министр иностранных дел России. Все они международные военные преступники. И, собственно, создание этого трибунала призвано для того, чтобы выносить в будущем соответствующие приговоры", — акцентировал глава МИД Украины.

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Ожидается, что трибунал будет расположен в Гааге - столице международного права. Сибига подчеркнул, что Украина активно начинает дальнейшее сотрудничество с Советом Европы.

"В Люксембурге состоится формально-процедурное одобрение этого процесса.

Председательствует Люксембург. Я здесь благодарен Ксавье Бетелю за его ускорение этих процессов", — заявил Сибига.

Напомним, в декабре 2024 года Президент Украины Владимир Зеленский призвал партнеров и другие страны объединиться и создать трибунал для привлечения России к ответственности за военные преступления.

Сегодня, 9 мая, представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас во время брифинга в Варшаве подтвердила, что Евросоюз готовит решение по спецтрибуналу.