Сибіга розповів подробиці про Львівську декларацію спецтрибуналу

Глава МЗС України Андрій Сибіга. Фото: УНІАН

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга прокоментував підписання Львівської декларації, яку затвердили сьогодні, 9 травня, представники Ради Європи та влади України. У декларації йдеться про створення спеціального міжнародного трибуналу щодо злочину агресії Російської Федерації проти України. Він назвав ключових російських політиків, яких хочуть покарати у першу чергу.

Про це Андрій Сибіга повідомив на брифінгу, передає кореспондентка Новини.LIVE.

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За його словами, це результат більш як дворічної роботи, до якої була залучена широка команда фахових юристів, а також створена координаційна група, відкрита для приєднання нових держав-учасників.

"Йшли до цього понад два з половиною роки, над цим працювала серйозна команда правників, була створена коргрупа, яка, до речі, відкрита для долучення інших учасників, і, власне, на цьому експертському рівні було напрацьовано формулу, яка прийнятна для України", — сказав Сибіга.

Також міністр закордонних справ назвав ключових політичних фігур Кремля, яких хочуть покарати за трибуналом.

"Для нас найголовніше зберегти принцип невідворотності покарання для всіх, в тому числі для так званої трійки. Маю на увазі президент Росії, прем'єр-міністр Росії, міністр закордонних справ Росії. Всі вони міжнародні військові злочинці. І, власне, створення цього трибуналу покликано для того, щоб виносити в майбутньому відповідні вироки", — акцентував очільник МЗС України.

Де буде проходити спецтрибунал над Росією

Очікується, що трибунал буде розташований у Гаазі — столиці міжнародного права. Сибіга підкреслив, що Україна активно розпочинає подальшу співпрацю з Радою Європи.

"У Люксембурзі відбудеться формально-процедурне схвалення цього процесу.

Головує Люксембург. Я тут вдячний Ксав'є Бетелю за його прискорення цих процесів", — заявив Сибіга.

Нагадаємо, у грудні 2024 року Президент України Володимир Зеленський закликав партнерів та інші країни об'єднатися та створити трибунал для притягнення Росії до відповідальності за військові злочини.

Сьогодні, 9 травня, представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас під час брифінгу у Варшаві підтвердила, що Євросоюз готує рішення щодо спецтрибуналу.