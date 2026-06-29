Сильная непогода во Львове: молния поразила 6-летнюю девочку
Во Львове коммунальные службы продолжают устранять последствия непогоды. Работы ведутся в различных районах города.
Об этом сообщил мэр Андрей Садовый, передает Новини.LIVE.
Во Львове ликвидируют последствия непогоды
На данный момент в городе зафиксировано 30 поваленных деревьев и 3 крупные ветки. Больше всего пострадал Галицкий район, где упало 9 деревьев. В Шевченковском районе повалено 7 деревьев, также повреждено здание районной администрации и семь автомобилей.
Коммунальные бригады распиливают деревья, очищают проезжую часть и тротуары, восстанавливают работу контактной сети и устраняют другие повреждения.
Садовый поблагодарил коммунальщиков, работающих в усиленном режиме.
Также он сообщил, что в результате удара молнии госпитализирована 6-летняя девочка. Сейчас она находится в реанимации под наблюдением врачей, её состояние стабильное, видимых следов поражения нет.
Новини.LIVE сообщали, что в понедельник, 29 июня, Львов накрыла сильная непогода. В городе прошел ливень, наблюдались сильные порывы ветра и гроза. В результате стихии зафиксировано падение деревьев, повреждение крыш зданий, а также перебои с электроснабжением.
Новини.LIVE информировали, что во Львове 30 июня ожидается введение графиков почасовых отключений электроэнергии. Свет планируют отключать с 16:00 до 22:00.
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