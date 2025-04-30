Погода во Львове завтра, 1 мая — синоптики объявили об опасности

Ветер на улице. Фото: Новини.LIVE

Во Львове и Львовской области в четверг, 1 мая, будет переменчивая погода с кратковременными дождями. Несмотря на это в некоторых местах в регионе синоптики объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Об этом сообщили во Львовском региональном центре по гидрометеорологии.

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Погода во Львовской области и Львове 1 мая

Синоптики прогнозируют во Львовской области и Львове 1 мая переменную облачность. Существенных осадков не предвидится, но во второй половине дня местами возможен кратковременный дождь и местами гроза.

Ночью и утром ожидается слабый туман. В течение дня будет ветер с порывами 7-12 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +4...+9 °C, а днем подпрыгнет до +16...+21 °C.

Пожарная опасность по Львовской области 1 мая

Синоптики отметили, что в течение 1-3 мая во Львовской области высокая пожарная опасность (4-й класс), а на севере регионе уровень опасности чрезвычайный (5-й класс). Что касается самого Львова, то в этот период там также объявлен 4-й класс опасности.

Пожарная опасность во Львове и области 1 мая. Фото: t.me/lviv_rchm

Местных жителей предупредили, что такие погодные условия местами будут способствовать повышенной вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах, при наличии источников возгорания (открытого огня).

Напомним, синоптик Наталья Диденко назвала регионы, в которых завтра будет сильный ветер и грозы.

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