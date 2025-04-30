Погода у Львові завтра, 1 травня — синоптики оголосили про небезпеку

Вітер на вулиці. Фото: Новини.LIVE

У Львові та Львівській області у четвер, 1 травня, буде мінлива погода з короткочасними дощами. Попри це в деяких місцях в регіоні синоптики оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Про це повідомили в Львівському регіональному центрі з гідрометеорології.

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Погода у Львівській області та Львові 1 травня

Синоптики прогнозують у Львівській області і Львові 1 травня мінливу хмарність. Істотних опадів не передбачається, але в другій половині дня місцями можливий короткочасний дощ та подекуди гроза.

Вночі та вранці очікується слабкий туман. Упродовж дня буде вітер з поривами 7-12 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься в межах +4...+9 °C, а вдень підстрибне до +16...+21 °C.

Пожежна небезпека по Львівській області 1 травня

Синоптики наголосили, що упродовж 1-3 травня у Львівській області висока пожежна небезпека (4-й клас), а на півночі регіоні рівень небезпеки надзвичайний (5-й клас). Що стосується самого Львова, то у цей період там також оголошено 4-й клас небезпеки.

Пожежна небезпека у Львові та області 1 травня. Фото: t.me/lviv_rchm

Місцевих жителів попередили, що такі погодні умови місцями сприятимуть підвищеній ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах, при наявності джерел займання (відкритого вогню).

Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко назвала регіони, в яких завтра буде сильний вітер та грози.

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