Силой затащили в военкомат: во Львове работники ТЦК задержали мужчину

Работники ТЦК силой затягивают мужчину в помещение ТЦК. Фото: Скриншот

Львовский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки назначил служебную проверку через распространение в сети видео конфликтной ситуации между гражданским мужчиной и гражданами в военной форме. На видеозаписи можно увидеть, как несколько человек в военной форме затягивают мужчину якобы в помещение ТЦК.

Об этом сообщает пресс-служба Львовского областного ТЦК и СП.

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На видеозаписи можно увидеть, как несколько человек в военной форме затягивают мужчину якобы в помещение ТЦК. Женщина, которая ведет съемку, возмущается: "вот как у нас упаковывают. Как раз для следственной оперативной группы".

"Вы, что полиция, чтобы его хватать?", — спрашивает еще один свидетель происшествия.

Мужчина был задержан на глазах у свидетелей. После этого его отвезли в ТЦК на улице Липинского.

В частности, якобы известно, что мужчина приехал во Львов из столицы. В военкомате ему провели медицинское обследование, а утром его отправили на полигон в Ровенской области.

Реакция Львовского ТЦК и СП

Командование Львовского ТЦК и СП осуществляет мероприятия по установлению обстоятельств данного случая.

"Сетью интернет распространяется информация о возникновении конфликтной ситуации между гражданским населением и гражданами в военной форме", — подтверждают в пресс-службе.

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