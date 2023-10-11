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Силой затащили в военкомат: во Львове работники ТЦК задержали мужчину

11 октября 2023 16:31
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Силой затащили в военкомат: во Львове работники ТЦК задержали мужчину
Работники ТЦК силой затягивают мужчину в помещение ТЦК. Фото: Скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Львовский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки назначил   служебную проверку через распространение в сети видео конфликтной ситуации между гражданским мужчиной и гражданами в военной форме. На видеозаписи можно увидеть, как несколько человек в военной форме затягивают мужчину якобы в помещение ТЦК.

Об этом сообщает пресс-служба Львовского областного ТЦК и СП.

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Работники ТЦК задержали мужчину

На видеозаписи можно увидеть, как несколько человек в военной форме затягивают мужчину якобы в помещение ТЦК. Женщина, которая ведет съемку, возмущается: "вот как у нас упаковывают. Как раз для следственной оперативной группы".

"Вы, что полиция, чтобы его хватать?", — спрашивает еще один свидетель происшествия.

Мужчина был задержан на глазах у свидетелей. После этого его отвезли в ТЦК на улице Липинского.

В частности, якобы известно, что мужчина приехал во Львов из столицы. В военкомате ему провели медицинское обследование, а утром его отправили на полигон в Ровенской области.

Реакция Львовского ТЦК и СП

Командование Львовского ТЦК и СП осуществляет мероприятия по установлению обстоятельств данного случая.

"Сетью интернет распространяется информация о возникновении конфликтной ситуации между гражданским населением и гражданами в военной форме", — подтверждают в пресс-службе.

Ранее мы рассказывали, что в Черновицкой области строго наказали стоматолога , отказавшегося брать повестку без своего адвоката.

Напомним, что в Одесской области пограничники задержали очередную группу уклончан. Мужчины призывного возраста пытались незаконно попасть в Молдову.

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