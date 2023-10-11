Силоміць затягли у воєнкомат: у Львові працівники ТЦК затримали чоловіка

Працівники ТЦК силою затягують чоловіка до приміщення ТЦК. Фото: Скриншот

Львівський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки призначив службову перевірку через поширення у мережі відео конфліктної ситуації між цивільним чоловіком та громадянами у військовій формі. На відеозаписі можна побачити, як кілька людей у військовій формі затягують чоловіка нібито до приміщення ТЦК.

Про це повідомляє пресслужба Львівського обласного ТЦК та СП.

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На відеозаписі можна побачити, як кілька людей у військовій формі затягують чоловіка нібито до приміщення ТЦК. Жінка, котра веде зйомку, обурюється: "от як у нас пакують. Якраз для слідчої оперативної групи".

"Ви, що поліція, щоб його хапати?", — запитує ще один свідок події.

Чоловіка було затримано на очах у свідків. Після цього його відвезли до ТЦК на вулиці Липинського.

Зокрема, нібито відомо, що чоловік приїхав до Львова зі столиці. У військкоматі йому провели медичне обстеження, а вже зранку його відправили на полігон у Рівненській області.

Реакція Львівського ТЦК та СП

Командування Львівського ОТЦК та СП здійснює заходи, щодо встановлення обставин даного випадку.

"Мережею інтернет поширюється інформація, щодо виникнення конфліктної ситуації між цивільним населенням та громадянами у військовій формі", — підтверджують у пресслужбі.

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