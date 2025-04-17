Задержание мужчины на Сыхове во Львове 16 апреля — в полиции назвали причину

Полицейские и люди на улице. Фото иллюстративное: УНИАН

Полицейские в среду, 16 апреля, осуществили силовое задержание прохожего во Львове на Сыхове. В инцидент вмешались люди на улице, в результате чего произошел спор. Однако как оказалось, правоохранители задерживали 28-летнего уклониста, который отказывался ехать в территориальный центр комплектования.

Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции Львовской области в Facebook.

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В полиции рассказали, что получили вызов о лице в розыске на проспекте Красной Калины.

"На месте происшествия находились работники РТЦК и СП и 28-летний гражданин, который находился в розыске по ст. 210-1 (Нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации) КУоАП", — говорится в сообщении.

Мужчина отказывался проехать в ближайший ТЦК, а при задержании оказал сопротивление и заручился поддержкой прохожих.

Однако его все же задержали и доставили в Сыховский РТЦК и СП.

Пост патрульной полиции Львовской области. Фото: скриншот

Напомним, специалисты юридической компании рассказали, как военнообязанным самостоятельно сняться с розыска ТЦК.

Известно, что во время проверки документов полиция может задержать нарушителя воинского учета и доставить его в ближайший ТЦК.