Затримання чоловіка на Сихові у Львові 16 квітня — у поліції назвали причину

Поліцейські та люди на вулиці. Фото ілюстративне: УНІАН

Поліцейські у середу, 16 квітня, здійснили силове затримання перехожого у Львові на Сихові. В інцидент втрутилися люди на вулиці, внаслідок чого сталася суперечка. Однак як виявилось, правоохоронці затримували 28-річного ухилянта, який відмовлявся їхати до територіального центру комплектування.

Про це повідомила пресслужба патрульної поліції Львівської області у Facebook.

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У поліції розповіли, що отримали виклик про особу у розшуку на проспекті Червоної Калини.

"На місці події перебували працівники РТЦК та СП і 28-річний громадянин, який перебував в розшуку за ст. 210-1 (Порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію) КУпАП", — йдеться у повідомленні.

Чоловік відмовлявся проїхати до найближчого ТЦК, а під час затримання чинив опір та залучився підтримкою перехожих.

Однак його все ж затримали та доставили до Сихівського РТЦК та СП.

Допис патрульної поліції Львівської області. Фото: скриншот

Нагадаємо, фахівці юридичної компанії розповіли, які військовозобовʼязаним самостійно знятися з розшуку ТЦК.

Відомо, що під час перевірки документів поліція може затримати порушника військового обліку та доставити його до найближчого ТЦК.