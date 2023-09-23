Семейная пара из Германии строит приют для животных во Львовской области

Семейная пара из Германии, которая строит приют для бездомных животных в Украине. Фото: Bild

Семейная пара из Германии строит приют для бездомных животных в Украине. Его разместят во Львовской области.

Об этом сообщает Bild.

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Грегори и Марин Штаатс из Швельма на западе Германии сначала отправляли гуманитарную помощь в Украину, а затем решили построить на территории страны приют для бездомных животных.

Первый этап строительства уже начался. Он будет работать в Бродах Львовской области. Приют откроется на месте старого, в котором семейная пара из Германии уже успела побывать.

"Мы были совершенно потрясены, когда впервые оказались там. Ситуация просто катастрофическая! Собаки — на коротких цепях, они лежат на гофрированных железных листах в грязи. От суровой зимы их защищают только деревянные домики с тонкими стенами. Сотрудники приюта делают все, что могут, но могут они немногое", — рассказал Марин.

После возвращения в Германию, Грегори и Марин Штаатс начали проектирование нового приюта для собак в Украине. По предварительной информации, на его создание нужно примерно 10 тысяч евро. Семейная пара собирает деньги с помощью пожертвований.

Напомним, в Харьковской области правоохранители обнаружили случай жестокого обращения с животными. Подозреваемая содержала более 15 собак в своей квартире в ненадлежащих условиях, почти не выгуливала их и не обеспечивала достаточное количество пищи.

Также мы писали, что 12 сентября, умерла собака, которую ГСЧС спасли от обстрела в Сумах. Псу было десять лет, поэтому животное не могло бороться с многочисленными травмами.