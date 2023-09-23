Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Львів arrow Сімейна пара з Німеччини будує притулок для тварин у Львівській області arrow

Сімейна пара з Німеччини будує притулок для тварин у Львівській області

23 вересня 2023 07:16
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Сімейна пара з Німеччини будує притулок для тварин у Львівській області
Сімейна пара з Німеччини, яка будує притулок для бездомних тварин в Україні. Фото: Bild
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сімейна пара з Німеччини будує притулок для бездомних тварин в Україні. Його розташують у Львівській області.

Про це повідомляє Bild.

Читайте також:

Притулок для тварин

Грегорі та Марін Штаатс із міста Швельм на заході Німеччини спочатку відправляли гуманітарну допомогу в Україну, а потім вирішили збудувати на території країни притулок для бездомних тварин. 

Перший етап будівництва вже розпочався. Він працюватиме в Бродах Львівської області. Притулок відкриється на місці старого, в якому сімейна пара з Німеччини вже встигла побувати. 

"Ми були абсолютно приголомшені, коли вперше опинилися там. Ситуація просто катастрофічна! Собаки — на коротких ланцюгах, вони лежать на гофрованих залізних листах у багнюці. Від суворої зими їх захищають тільки дерев'яні будиночки з тонкими стінами. Співробітники притулку роблять усе, що можуть, але можуть вони небагато", — розповів Марін. 

Після повернення до Німеччини Грегорі та Марін Штаатс почали проєктування нового притулку для собак в Україні. За попередньою інформацією, на його створення потрібно приблизно 10 тисяч євро. Сімейна пара збирає гроші за допомогою пожертвувань.

Нагадаємо, у Харківській області правоохоронці виявили випадок жорстокого поводження з тваринами. Підозрювана утримувала понад 15 собак у своїй квартирі в неналежних умовах, майже не вигулювала їх та не забезпечувала достатньої кількості їжі.

Також ми писали, що 12 вересня, помер собака, якого ДСНС врятували від обстрілу в Сумах. Псові було десять років, тому тварина не могла боротися з численними травмами.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

09:07 На в'їзді до Києва зупиняють та перевіряють кожну автівку: в чому причина

10:53 "Є наказ": в Україні починають масово відраховувати студентів

06:10 Пенсії підвищать на 500 грн: хто з українців має право на доплату

17:38 Уманські правоохоронці видворили 50-річного громадянина Ізраїлю: що відомо

Оновлено

14:23 Зміни в оплаті комуналки: Нафтогаз зробив важливе попередження

None

Багато чого везу: Зеленський розповів Новини.LIVE про свої враження від візиту до США

13:45 Били і пакували в авто: відео жорсткого затримання чоловіка працівниками ТЦК у Львові

Новина з відео

11:48 Вручення повісток під Києвом: затори з автівок зростають

Новина з фото

10:54 Якими статками володіє затриманий нардеп Шуфрич: оцінка Forbes

02:17 Нове обмеження для водіїв: коли ввійде в дію та хто під нього підпадає

Новина з відео

12:10Ракетна загроза в Умані: як хасиди реагували на повітряну тривогу

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз