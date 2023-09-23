Сімейна пара з Німеччини будує притулок для тварин у Львівській області

Сімейна пара з Німеччини, яка будує притулок для бездомних тварин в Україні. Фото: Bild

Сімейна пара з Німеччини будує притулок для бездомних тварин в Україні. Його розташують у Львівській області.

Про це повідомляє Bild.

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Притулок для тварин

Грегорі та Марін Штаатс із міста Швельм на заході Німеччини спочатку відправляли гуманітарну допомогу в Україну, а потім вирішили збудувати на території країни притулок для бездомних тварин.

Перший етап будівництва вже розпочався. Він працюватиме в Бродах Львівської області. Притулок відкриється на місці старого, в якому сімейна пара з Німеччини вже встигла побувати.

"Ми були абсолютно приголомшені, коли вперше опинилися там. Ситуація просто катастрофічна! Собаки — на коротких ланцюгах, вони лежать на гофрованих залізних листах у багнюці. Від суворої зими їх захищають тільки дерев'яні будиночки з тонкими стінами. Співробітники притулку роблять усе, що можуть, але можуть вони небагато", — розповів Марін.

Після повернення до Німеччини Грегорі та Марін Штаатс почали проєктування нового притулку для собак в Україні. За попередньою інформацією, на його створення потрібно приблизно 10 тисяч євро. Сімейна пара збирає гроші за допомогою пожертвувань.

Нагадаємо, у Харківській області правоохоронці виявили випадок жорстокого поводження з тваринами. Підозрювана утримувала понад 15 собак у своїй квартирі в неналежних умовах, майже не вигулювала їх та не забезпечувала достатньої кількості їжі.

Також ми писали, що 12 вересня, помер собака, якого ДСНС врятували від обстрілу в Сумах. Псові було десять років, тому тварина не могла боротися з численними травмами.