Погода во Львове на 29 мая — в городе будет шторм

Сильный ветер и гроза. Фото: из соцсетей

Синоптики предупреждают, что погода во Львове и области в четверг, 29 мая, будет дождливой и пасмурной. В регионе ожидается шторм с грозами.

Об этом сообщили во Львовском региональном центре по гидрометеорологии.

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Погода во Львове 29 мая

Синоптики рассказали, что завтра во Львове и области утром и днем прогнозируется значительный дождь, который перерастет в грозы, а местами в град. Кроме того, ночью и утром ожидается небольшой туман, который обусловит плохую видимость на дорогах.

Температура воздуха в области ночью будет колебаться в пределах +7...+12 °C, а днем поднимется до +12...+17 °C. В то же время во Львове в ночные часы стоит ждать +8...+10 °C, а днем +14...+16 °C.

Скриншот сообщения центра по гидрометеорологии

Штормовое предупреждение во Львове 29 мая

В то же время синоптики предупреждают, что завтра во Львове и области местами будут грозы. Кроме того, утром и днем местами значительные дожди, град и шквалы с порывами 15-20 м/с.

В связи с этим в регионе объявили І уровень опасности (желтый).

Скриншот сообщения центра по гидрометеорологии

Напомним, Наталья Диденко предупредила о погодных качелях завтра. Периодические дожди пройдут почти по всей территории страны.

Также синоптики дали прогноз погоды на эту неделю. Дожди не будут переставать до 1 июня.