Погода у Львові на 29 травня — в місті буде шторм

Синоптики оголосили небезпеку — погода у Львові на завтра
Синоптики попереджають, що погода у Львові та області у четвер, 29 травня, буде дощовою та похмурою. В регіоні очікується шторм із грозами.
Про це повідомили у Львівському регіональному центрі з гідрометеорології.
Погода у Львові 29 травня
Синоптики розповіли, що завтра у Львові та області вранці та вдень прогнозується значний дощ, який переросте в грози, а місцями в град. Крім того, вночі та вранці очікується невеликий туман, який зумовить погану видимість на дорогах.
Температура повітря в області вночі коливатиметься в межах +7...+12 °C, а вдень підніметься до +12...+17 °C. Водночас у Львові у нічні годити варто чекати +8...+10 °C, а вдень +14...+16 °C.
Штормове попередження у Львові 29 травня
Водночас синоптики попереджають, що завтра у Львові та області місцями будуть грози. Крім того, вранці та вдень подекуди значні дощі, град та шквали з поривами 15-20 м/с.
У зв'язку з цим в регіоні оголосили І рівень небезпечності (жовтий).
Нагадаємо, Наталка Діденко попередила про погодні гойдалки завтра. Періодичні дощі пройдуть майже по всій території країни.
Також синоптики дали прогноз погоди на цей тиждень. Дощі не переставатимуть до 1 червня.
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