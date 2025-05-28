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Синоптики оголосили небезпеку — погода у Львові на завтра

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Дата публікації: 28 травня 2025 17:48
Погода у Львові на 29 травня — в місті буде шторм
Сильний вітер та гроза. Фото: із соцмереж

Синоптики попереджають, що погода у Львові та області у четвер, 29 травня, буде дощовою та похмурою. В регіоні очікується шторм із грозами.

Про це повідомили у Львівському регіональному центрі з гідрометеорології

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Погода у Львові 29 травня

Синоптики розповіли, що завтра у Львові та області вранці та вдень прогнозується значний дощ, який переросте в грози, а місцями в град. Крім того, вночі та вранці очікується невеликий туман, який зумовить погану видимість на дорогах.

Температура повітря в області вночі коливатиметься в межах +7...+12 °C, а вдень підніметься до +12...+17 °C. Водночас у Львові у нічні годити варто чекати +8...+10 °C, а вдень +14...+16 °C.

Погода у Львові 29 травня
Скриншот допису центру з гідрометеорології

Штормове попередження у Львові 29 травня

Водночас синоптики попереджають, що завтра у Львові та області місцями будуть грози. Крім того, вранці та вдень подекуди значні дощі, град та шквали з поривами 15-20 м/с.

У зв'язку з цим в регіоні оголосили І рівень небезпечності (жовтий). 

Прогноз погоди у Львові 29 травня
Скриншот допису центру з гідрометеорології

Нагадаємо, Наталка Діденко попередила про погодні гойдалки завтра. Періодичні дощі пройдуть майже по всій території країни.

Також синоптики дали прогноз погоди на цей тиждень. Дощі не переставатимуть до 1 червня. 

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Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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