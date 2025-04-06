Прогноз погоды во Львове и области на завтра 7 апреля

Синоптики объявили третий уровень опасности — погода во Львове
Погода во Львове и области завтра, 7 апреля, ожидается с чрезвычайным заморозком. В течение суток будет облачно.
Об этом сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии.
Погода во Львове 7 апреля
Местами синоптики прогнозируют небольшой снег, а на дорогах образуется гололедица.
Ветер северо-западного направления со скоростью 9-14 м/с, а днем местами порывы 15-20 м/с. Кроме того, ожидаются слабые метели.
Температура воздуха:
- по Львовской области ночью -5...-10 °C, днем +1...+4 °C;
- во Львове ночью -5...-7 °C, днем +1...+3 °C.
Из-за сильных заморозков на Львовщине завтра объявлен третий (красный) уровень опасности.
Синоптики отмечают, что погодные условия приведут к повреждению раннецветущих деревьев и растений.
Кроме того, 7-10 апреля объявлена опасность первого (желтого) уровня опасности из-за гололеда.
Напомним, в Одессе завтра ожидается сильный ветер. В течение суток будет облачно с незначительными прояснениями.
А в Укргидрометцентре сообщили, что 7 апреля на востоке и юго-востоке страны пройдут небольшие, днем местами умеренные дожди.
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