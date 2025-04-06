Прогноз погоды во Львове и области на завтра 7 апреля

Зимняя погода. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Погода во Львове и области завтра, 7 апреля, ожидается с чрезвычайным заморозком. В течение суток будет облачно.

Об этом сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

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Погода во Львове 7 апреля

Местами синоптики прогнозируют небольшой снег, а на дорогах образуется гололедица.

Ветер северо-западного направления со скоростью 9-14 м/с, а днем местами порывы 15-20 м/с. Кроме того, ожидаются слабые метели.

Прогноз погоды в Украине на 7 апреля. Фото: Meteopost

Температура воздуха:

по Львовской области ночью -5...-10 °C, днем +1...+4 °C;

во Львове ночью -5...-7 °C, днем +1...+3 °C.

Из-за сильных заморозков на Львовщине завтра объявлен третий (красный) уровень опасности.

Предупреждение о стихийном метеорологическом явлении во Львовской области. Фото: Львовский РЦГМ

Синоптики отмечают, что погодные условия приведут к повреждению раннецветущих деревьев и растений.

Предупреждение о стихийном метеорологическом явлении во Львове. Фото: Львовский РЦГМ

Кроме того, 7-10 апреля объявлена опасность первого (желтого) уровня опасности из-за гололеда.

Предупреждение о стихийном метеорологическом явлении на Львовщине. Фото: Львовский РЦГМ

Напомним, в Одессе завтра ожидается сильный ветер. В течение суток будет облачно с незначительными прояснениями.

А в Укргидрометцентре сообщили, что 7 апреля на востоке и юго-востоке страны пройдут небольшие, днем местами умеренные дожди.